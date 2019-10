Deborah Ann Harry, más conocida como Debbie Harry reconocida por ser la vocalista de la exitosa banda de rock Blondie, compartió en su libro de memorias la acécdota de la noche en la que el músico británico David Bowie le enseño su pene como agradecimiento por haberle conseguido cocaína.

De acuerdo al sitio The Sunday Times, en el libro biográfico «Face it» Debbie recuerda que fue en su primera gira que tuvo con los artistas Iggy Pop y Bowie, ellos buscaban quién les pudiera conseguir un poco de droga, querían aspirar cocaína.

«Una vez David e Iggy Pop estaban buscando algo para esnifar. Su contacto en Nueva York había muerto repentinamente y estaban desubicados» Un amigo me había dado un gramo, pero apenas lo había tocado. No me importaba mucho la coca, me ponía nerviosa y me afectaba a la garganta. Así que subí las escaleras con mi enorme cantidad de cocaína y ellos sencillamente la esnifaron de golpe”. Debbie Harry