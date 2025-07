Debbie Harry descarta seguir con Blondie tras la muerte de Clem Burke

La artista Debbie Harry, líder de la emblemática banda Blondie, rompió el silencio sobre la muerte de su compañero Clem Burke, fallecido a comienzos de este año tras una batalla privada contra el cáncer. Harry, en sintonía con lo expresado por su colega Chris Stein, reconoció que la pérdida de Burke ha cambiado la perspectiva sobre el futuro del grupo y reconoció que “no se ve a sí misma en el escenario como Blondie”.

El fallecimiento de Burke se confirmó en abril. Harry y Stein, pilares de Blondie, compartieron un comunicado conjunto en el que señalaron: “Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero Clem Burke, tras una lucha privada contra el cáncer”. En ese mensaje, ambos subrayaron que Burke era “el latido de Blondie”, destacaron su “talento, energía y pasión inigualables por la música” y señalaron que “su aporte a nuestro sonido y éxito no tiene medida”.

El futuro incierto de Blondie

Antes de la muerte de Burke, la banda había terminado de grabar un nuevo disco. Aunque el álbum aún no fue anunciado oficialmente, se espera su lanzamiento en el futuro próximo. Sin embargo, más allá de ese próximo trabajo, el futuro de Blondie permanece incierto. En entrevista con Vanity Fair, Harry repasó su carrera y declaró lo sigueinte.

“Creo que las cosas que más me conmueven son las relaciones, la buena fortuna y la suerte que he tenido trabajando con personas maravillosas, exóticas y talentosas. Grandes mentes. Mi lista puede parecer corta, pero haber trabajado durante años con Chris [Stein] y Clem, especialmente con Chris, es extraordinario”.

El orgullo por lo conseguido en conjunto no logra, sin embargo, compensar el vacío dejado por la ausencia de Burke ni el retiro de Chris Stein de las giras, también por motivos de salud. Esta situación llevó a Harry a cuestionar la posibilidad de volver a subirse a un escenario como Blondie.

“La permanencia de una banda de rock durante 50 años es como un matrimonio, y es triste que, con la partida de Clem y sin Chris sobre el escenario, no me veo siendo Blondie en vivo, aunque sea el rostro de la banda. Pero me siento orgullosa de la música y todavía quiero hacer música”, expresó. Harry reconoció el impacto emocional que atraviesa tras la muerte de su compañero y cómo eso ha influido en su día a día.

“Me encontré chocando contra una pared: terminó la gira, Clem murió y, de repente… ¿qué es este espacio en el que vivo ahora? Estoy curando—buscando una cura. Parte de eso incluye ordenar mi espacio, que está repleto de esa vida. Necesito algo de aire, dar un respiro al lugar”. A pesar de la incertidumbre, Debbie Harry mostró su intención de seguir vinculada a la música, aunque admitió las dificultades para visualizar un futuro con Blondie sin la presencia de dos figuras clave. El próximo álbum de la banda, grabado antes de la pérdida, asoma como el cierre de una etapa histórica para uno de los nombres más influyentes del pop y el rock internacional.