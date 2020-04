ESCUCHA LAS CANCIONES FAVORITA DE DEBBIE HARRY

Nina Simone y The Velvet Underground se encuentran dentro de la selección musical de la cantante

Escucha las canciones favoritas de Debbie Harry. El cumpleaños número 74 de la cantante, fue el pretexto perfecto para que la a BBC invitara a la cantante, a participar en el podcast Desert Island Discs.

La integrante de Blondie, entre otras cosas compartió las canciones que se llevaría a una isla desierta. Entre sus canciones favorita para escuchar en soledad se encuentra «Strange Fruit» tema interpretado por la cantante de jazz Nina Simone.

También ha una gran selección de rock neoyorkino, por ejemplo, en la lista aparecen The Velvet Underground, y el sonido electrónico de Calvin Harris.

Dentro de la charla que la cantante tuvo con la presentadora Kirsty Young confesó que uno de sus temas favoritos de todo los tiempos es «Symphony No. 5 in C sharp minor» que pertenece al músico Gustav Mahler.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Aquí te dejamos la lista completa de canciones

Gustav Mahler – «Symphony No. 5 in C sharp minor – 4th movement»

Peaches – «Talk To Me»

Fever Ray – «When I Grow Up»

The Gossip – «Heavy Cross»

Calvin Harris – «Merrymaking at My Place»

Nina Simone – «Strange Fruit»

The Velvet Underground – «White Light/White Heat»

Nino Rota – «La Passerella»

También puedes escuchar el programa completo de Desert Island Discs en el siguiente link.