Dechen, el cortometraje animado que te enseñará a soltar

De acuerdo al psicólogo, psicoanalista y filósofo humanista Erich Fromm, existe una diferencia entre el estado de tener y de ser, lo cual se puede apreciar en su libro To Have or To Be? (1976) donde explica ambos aspectos, aunque también se puede apreciar en el cortometraje animado Dechen.

Este corto, realizado porel diseñador Kaukab Basheer, nos presenta a un monje tibetano con su aprendiz, ambos enseñarán cómo el soltar el control y el apego se puede llegar a una mejor versión de sí mismo. El objetivo de Dechen es mostrar el ser, el cual significa renovarse a sí mismo, crecer, dejarse fluir, amar, trascender de la prisión de un ego aislado, interesarse, estar presente, dar. Esto lo podemos leer en las líneas del libro arriba citado.

Fromm tambén aclara en su obra, que en el estado de tener, la naturaleza de la existencia se enfoca en la propiedad privada, en tanto obtener como coleccionar objetos y, como tal, se goza del derecho a reclamarlo.

“El modo de tener excluye a otros; no requiere ningún otro esfuerzo de mi parte que mantener mi propiedad o hacer uso productivo de él”.

Ambos modos de existencia alteran la conducta y la actitud de una persona; en especial cuando se trata de los vínculos emocionales. Por ejemplo, mientras tener una relación implica que la otra persona forma parte de mi propiedad normalizando conductas de celos y envidia, ser o estar en una relación es una “actividad productiva. Implica cuidar, conocer, responder, afirmar, disfrutar a la persona, al árbol, a la pintura, a la idea. Significa traer a la vida su esencia. Es un proceso, de autorrenovación y autocrecimiento”.

Así que, si lo tuyo no es adentrarse en la literatura de Erich Fromm pero sí en la animación, Dechen es el cortometraje animado que debes ver para aprender a soltar objetos, hábitos y hasta aspectos de la vida que están fuera del dominio propio y conseguir el estado de ser.

Cabe recordar que el soltar es algo muy complejo, y por más fácil que pueda parecer, siempre es mejor realizarlo con ayuda de profesionales y con plena convicción de llevar a la práctica la liberación personal.