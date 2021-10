Era el 2018 cuando el mundo se puso con los nervios de punta al ver un video donde Barack Obama insulta a Donald Trump, el futuro del planeta pendía de un hilo, sin embargo, se trató de una treta tecnológica conocida como deepfake y que ahora es utilizada con fines publicitarios, en la mayoría de las ocasiones.

Y es que las deepfake, que surgiera como una inteligencia artificial para intercambiar rostros, modificar expresiones y crear dobles digitales de una persona, se fue perfeccionando desde el 2016, utilizando herramientas de sistemas informáticos llamadas redes neuronales artificiales. Dichas redes procesan imágenes para encontrar patrones y recrear un rostro conocido para el público, el cual pensaría que se trata de la persona real.

Esta tecnología ha sido utilizada durante los últimos años para crear videos como el de Jim Carrey “haciendo” una escena de la película The Shining, o en casos más perturbadores, recrear videos sexuales con el rostro de actrices de Hollywood como Gal Gadot o Scarlett Johansson. Pero también se han hecho cosas interesantes, a nivel publicidad, como revivir al pintor Salvador Dalí para España, o a ‘Cantinflas’, para los mexicanos.

Resucitar a Salvador Dalí fue todo un reto para la agencia Sra. Rushmore, pues recordemos que el pintor surrealista por excelencia falleció en 1989, y tuvieron que gestionar el uso de la imagen con la Fundación Dalí, que tiene todos los derechos.

La institución otorgó una cantidad de fotografías de Dalí para que las herramientas deepfake fusionara todo el material de archivo y obtuvieran algo sin precedentes y el anuncio sobre la Fundación Reina Sofía saliera al aire.

“Es curioso lo que puede hacer la tecnología artificial, por ejemplo, que yo esté aquí hablando con vosotros aunque fallecí hace más de 30 años”.

Otro artista que revivió gracias al deepfake es Mario Moreno ‘Cantinflas’, quien apareció recientemente en un comercial de los supermercados Soriana. La encargada de traer de vuelta al mimo de México es la post productora Metropolitana, quienes han trabajado en el ámbito de los efectos especiales por más de 25 años, sin embargo, apenas en el 2019 comenzaron a trabajar con la tecnología deepfake.

“Es todo un reto. No es ponerlo en el software y ya, tuvimos que hacer todo un proceso de investigación con software de código abierto y muchos de ellos no lograban el objetivo”.

La post productora incluso debió hacer pruebas caseras en un principio, donde intercambiaban los rostros de sus integrantes, hasta conseguir el efecto deseado. Eso sí, el uso de las herramientas deepfake requieren de una gran potencia de procesamiento, la cual puede llegar a tardar horas o hasta días, y a menudo se requiere de varias computadoras para realizarlo.

Uno de los problemas a los que se enfrentó la empresa, fue que no tenían imágenes de ‘Cantinflas’ mirando al frente, por lo que la inteligencia artificial no podía reconstruirlo completamente, así que optaron por recortarle los ojos y reposicionarlos para que al momento de “ver directo a la cámara” no pareciera estar bizco.

Sin duda, las deepfakes son las herramientas que se están utilizando cada día más y ya no como simple diversión o crear contenido viral, pues hay quienes la están ocupando en el mundo del cine y la televisión, como en el caso de la serie The Mandalorian, donde vimos un Luke Skywalker muy parecido a cuando Mark Hamil grabó la primera trilogía de Star Wars.