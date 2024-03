Deer MX cuestiona a la inteligencia artificial en Human\

Human\ es el nuevo sencillo donde Deer MX cuestiona la paradójica relación humano e inteligencia artificial y con el cual inicia actividad este 2024. Esta incursión sonora verá la luz el próximo 8 de marzo en todas las plataformas digitales.



Human\ es una simulación en la que Deer MX busca una respuesta a su esencia humanista, paradójicamente, en un chat de inteligencia artificial. Ideas dispersas, palabras clave alusivas y frases pegajosas son el resultado de este ejercicio de composición lleno de agresividad.



Para este single Adriana Martínez Falcón y Miguel Ángel Espinosa Bastida, las mentes creativas detrás de Deer MX, contaron con la colaboración de Alfonso Rosales en la batería y Peter Enderberg (Diamond 6) en la guitarra. Además, Human\ contará con un remix de IN-NO-V8. Y como es habitual Adriana se encargó de la letra.

Este single es solo un breve ejemplo de lo que viene, porque el dúo radicado en Hong Kong se ha inspirado en la relación humano-inteligencia artificial para desarrollar una serie de canciones que se incluirán en el próximo EP.



Deer MX es la única banda alternativa con origen mexicano en Hong Kong y la primera banda alternativa mexicana en iniciar su carrera en dicha región. Mezclan sonidos industriales, con un poco de trip rock, más la poderosa voz de Adriana Martínez y los sintetizadores de Miguel Bastida.

Estrenaron su primer EP en marzo de 2018 bajo el título de Portraits. Un año después lanzan su primer álbum de estudio, There’s No Future, en 2022 lanzan otro EP, Epilogue; y en 2023 su más reciente EP, Fables Of Humanity And Mother Nature, con un rock duro por sonido, sin dejar de lado sus densas atmósferas.



La banda anunciará en breve detalles y fecha de lanzamiento de su nuevo EP, además de próximas presentaciones en países asiáticos y México.