Del peyote al ololiuqui: 7 de plantas psicótropicas usadas por culturas prehispánicas

El mundo prehispánico no solo nos legó templos y códices: también un vasto conocimiento sobre plantas psicotrópicas. Para las culturas mesoamericanas, estas especies eran mucho más que alucinógenos; eran puertas hacia lo divino, herramientas de sanación y símbolos de identidad cultural .

Cuáles son las principales plantas psicotrópicas prehispánicas

Entre las más conocidas está el peyote, un pequeño cactus venerado por pueblos como los huicholes. Sus efectos visionarios se describen desde la época mexica y, aún hoy, sigue siendo central en rituales indígenas . En mi caso, lo que más me llama la atención del peyote es cómo se le reconoce también un potencial para aliviar la depresión y la ansiedad, un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Los hongos alucinógenos, utilizados por mazatecos y zapotecos, ocupaban un lugar especial en ceremonias chamánicas. Se les consideraba un medio para obtener visiones y guía espiritual. Personalmente, me impresiona cómo en la actualidad algunos estudios han retomado estos usos, vinculándolos a terapias psicológicas experimentales.

El ololiuhqui, formado por semillas de Turbina corymbosa, era empleado por sacerdotes mexicas en procesos de adivinación. Aunque menos popular hoy, su papel histórico resulta fascinante. El toloache (Datura stramonium), en cambio, tenía un aura ambivalente: asociado tanto a la brujería como a la medicina tradicional .

Rituales y misticismo

En la cosmovisión prehispánica, estas plantas eran consideradas enteógenos, sustancias capaces de conectar al ser humano con los dioses. Ceremonias, cantos y ofrendas acompañaban su consumo, reforzando el carácter sagrado de la experiencia. Un encuentro que encontraban poderoso, pues no se trataba solo de alterar la mente, sino de acceder a una dimensión espiritual cargada de simbolismo.

Su uso y aplicación en la actualidad

Hoy, el debate sobre estas plantas oscila entre la conservación cultural, la investigación científica y la legalidad. Instituciones como SEMARNAT reconocen su valor como patrimonio biocultural, pero también advierten sobre el riesgo de su explotación . Al mismo tiempo, la ciencia moderna explora su potencial terapéutico en contextos controlados, sobre todo en salud mental.

Se ha vuelto muy inspirador ver cómo algo tan antiguo como los hongos o el peyote resurgen en laboratorios y clínicas, no como una moda, sino como herramientas para enfrentar el sufrimiento humano.

Cabe señalar que las plantas prehispánicas con usos psicotrópicos son, a la vez, herencia cultural y promesa científica. Su legado nos recuerda que el conocimiento ancestral y la investigación moderna pueden dialogar para ofrecernos nuevas perspectivas sobre el bienestar, la espiritualidad y la identidad.

Otras plantas psicotrópicas

Cannabis (Cannabis sativa / Cannabis indica): Contiene cannabinoides como el THC, que pueden alterar el estado de ánimo, el pensamiento y la percepción.

Adormidera (Papaver somniferum): De donde se extraen alcaloides como la morfina y la codeína (componentes del opio), que tienen efectos narcóticos y analgésicos.

Coca (Erythroxylum coca): Sus hojas contienen alcaloides, como la cocaína, que es un potente estimulante del sistema nervioso central.