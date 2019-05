DENLOC: AMOR, RELACIONES FALLIDAS Y POP DEL MÁS FINO

La creciente escena de new wave y pop independiente en México ha estado presentando unas muy buenas sorpresas; actos que se distinguen por su calidad interpretativa y de composición, ofreciendo una mirada fresca a géneros musicales que suelen ser ya un poco predecibles.

Una de las nuevas promesas dentro de esta escena, es Denloc, una banda originaria de Colima, quienes lanzaron su EP debut, Between Us, en marzo de este año. Ahí podemos encontrar 6 canciones de pop moderno sin pretensiones, basado en experiencias amorosas y el desarrollo de distintas relaciones.

El álbum fue grabado con productores destacados en el ámbito pop en Estados Unidos, dotando a la banda de una experiencia y renombre que pocos grupos suelen experimentar en el transcurso de su carrera. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Denloc para conocer todo lo que se esconde detrás de Between Us.

Between Us fue grabado con productores bastante experimentados. ¿Cómo fue el acercamiento con ellos?

¡Fue un golpe de suerte inesperado! Teníamos en las manos un material con cuatro canciones que pensábamos lanzar a mediados del 2017.

Lalo, vocalista de Denloc, estudió en Denver Colorado y estaba realizando sus prácticas para recibirse como Ingeniero en Audio en el estudio The Keep Recording, y fue ahí cuando Nick Sullivan y Jeff Kanan escucharon la mezcla y nos propusieron producir el material y lograr la esencia que hoy tiene Between Us.

No lo pensamos dos veces y acordamos los tiempos para comenzar a darle vida a Between Us, comenzando grabaciones en octubre del 2017 en la ciudad de Denver, CO.

¿Qué me pueden contar acerca del proceso de composición de Between Us?

¡Aprendimos bastante! Nick Sullivan fue un gran mentor y, al saber que tanto él como Jeff Kanan habían trabajado con artistas como Madonna, No Doubt y Kelly Clarkson, sabíamos que teníamos que mantener un ritmo con ellos y comportarnos a la altura.

¡Es una experiencia que te vuela la cabeza! Arte y matemáticas trabajando juntas para lograr un material con una esencia y un rumbo. Durante 3 meses estuvimos trabajándolo; ensayando y reestructurando el material que iba desde 6 hasta 10 horas diarias, bajo la tutela de Nick Sullivan, graduándonos con el tema «Tú y Yo» como prueba de todas las enseñanzas durante el proceso de producción.

Between Us definitivamente es el primer paso en este camino, en el que, como músicos, entendimos los roles de cada instrumento e integrante dentro de Denloc. La manera de componer entre nosotros se tornó aún más fácil y logramos entendernos. No hace falta estar tocando cosas complicadas o cantar notas altas cuando no es necesario, eso no determina el nivel de un músico; e, incluyéndonos, uno suele creer que ya terminó su pieza y puede ser insuperable, pero otros oídos y la experiencia siempre son clave en este ámbito, y como músicos es muy importante tomar estas vivencias.

Este álbum nos ha ayudado a lograr encaminar nuestro siguiente material que, a diferencia del Between Us, contendrá más canciones en español.

¿Quién realizó el arte del álbum? ¿Cómo fue concebida la idea para la portada?

Omar Morano fue la pieza clave para lograr plasmar lo que queríamos proyectar con el álbum. Cuando estábamos terminando el material le hicimos llegar las maquetas e historias en cada una de ellas.

El álbum Between Us refleja vivencias que se pueden encontrar en toda clase de relaciones; momentos enérgicos y audaces hasta sensaciones de melancolía, contemplando situaciones a encarar y mirar hacia adelante, dejando la puerta abierta a ser interpretados de infinitas maneras por el oyente.

Omar apostó por representar esta ilusión de memorias y vivencias entre las relaciones descritas por los personajes en cada historia, bajo la condición del diseño basado en fotografía análoga; la chica, como personaje anónimo, tiene una interacción con el contexto y de forma sutil con un globo (tótem), resultando ser, a primera vista irrelevante.

Pero, conforme se entienda en conjunto la imagen completa, se descubrirá la importancia de este globo y cómo juega un rol importante en la portada para representar los límites de una relación en su totalidad; donde se puede ser tan flexible y frágil a la vez; donde dejarlo ir puede significar no volver a tenerlo cerca jamás; o si aferrarte a todo ello podría ser una opción, considerando las consecuencias para bien y para mal.

¿Cómo observan el panorama para las bandas mexicanas en este nuevo revival del new wave y pop independiente?

¡Muy interesante! Estamos entusiasmados por formar parte de este movimiento y lograr aportar a la escena. Hemos tenido la fortuna de crear música bajo un género en el que nos sentimos cómodos expresando estas vivencias, y es una manera en la que nos podemos sentir identificados como músicos.

Hoy en día, el new wave y el pop independiente han llegado a tener un peso importante a nivel nacional; y eso es algo que, como bandas, debemos de aprovechar. Hemos escuchado muchas bandas que hoy la están rompiendo, como el caso de DRIMS, los chicos de Young Tender, Aladin Fox y Holbox, por mencionar algunas de las bandas que nos han servido para visualizar el panorama de proyectos similares en el ámbito independiente.

Todas estos ejemplos (y muchos más en mente), son promesas que, el día de mañana, pueden llegar a ser los que reciban la estafeta de los grandes referentes de la música independiente a nivel nacional; y, al igual que ellos, ese es el camino que estamos recorriendo y esa es la meta que estamos buscando.

¿Cuál ha sido la influencia que ha tenido Estados Unidos en la banda, para llegar a llamarla “un proyecto mexico-americano”?

De nacimiento somos tres mexicanos y un estadounidense. Por corazón, todos somos mexas. Lo que hoy queremos hacer es demostrar que en México existen grandes historias que impulsen a toda aquella persona que se visualice en un panorama, y no necesariamente estoy hablando de la música, sino como nuestra mayor pasión; queremos dar a conocer esta historia que nació en un estado de la República como Colima y se terminó de forjar en la ciudad de Denver, CO.

Si hay algo que tenemos que agradecerle a Estados Unidos, fue la capacidad de unirnos como banda y comprender el ritmo y el ámbito de la escena musical, porque justo en ese país es donde comenzamos a forjar el temple y la actitud que hoy nos demanda esta escena. Una palabra que nos gusta mucho utilizar para definir el proyecto es RESILIENCIA, porque como mexicanos en un país como Estados Unidos, el lenguaje no es la única limitante.

Éramos prácticamente cuatro adolescentes sin familia cercana, conociendo todo tipo de gente, aprendiéndonos los nombres de las calles para saber cómo llegar a casa, grabando en plenas fiestas decembrinas. Todo esto por una sola corazonada. Todo esto por no quedarnos con la duda del «¿qué hubiera pasado?»… Y hoy en día, además de estar agradecidos por tener el primer contacto real con la escena independiente, te podemos asegurar que ha sido una de las mejores experiencias de nuestra vida; que nos ha unido tanto como para apoyarnos los cuatro bajo situaciones de todo tipo.

¿Qué más tienen planeado para este año?

Para este año tenemos planeado el lanzamiento del vídeo oficial de «Tú Y Yo» bajo la tutela de Paloma Medaglia y el apoyo de uno de nuestro gran mentor, Manolo López.

Además, estamos por anunciar nuestro primer tour, donde tenemos planeado visitar la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla y Jalisco. Lanzaremos nuestro material físico con la familia de CINTAS y pretendemos hacernos una fecha en la ciudad de Monterrey para celebrar su presentación y poder compartir nuestra música, igual que proyectos similares como DRIMS, Dromedarios Mágicos, Policías y Ladrones, Pura Crema y Awful Traffic lo han hecho por medio de su casetografía en el sello.

Aprovecharemos los meses de agosto y septiembre para presentar el tercer vídeo de la banda a cargo de Juan Pedro Torres, un chico intrépido que, desde Perú, surgieron sus ganas de realizar una colaboración con nosotros. Con este tercer vídeo pretendemos volver a visitar la Ciudad de México, junto a otras presentaciones por esas mismas fechas, para así estar hablando de lanzamiento de sencillos de nuestro nuevo material el próximo año.

¿Qué le dirían a la gente que aún no conoce su proyecto?

Los invitaría a escuchar el álbum Between Us, donde estamos seguros que más de una historia los hará sentir identificados; cada vez que escuchen ese tema podrán recordar y vivir una relación que muchas veces no puedes describir más a allá del sentir; “ALGO”, como su nombre en inglés lo menciona, algo “ENTRE NOSOTROS”.

Por: Francisco Reyes

