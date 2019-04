DEPECHE MODE, HUMAN LEAGUE Y NEW ORDER NOS NARRAN LA HISTORIA DEL SYNTH-POP

El synth pop (pop sintetizado). Fue uno de los géneros más populares en el mundo desde finales de la decada de los 70 hasta finales de la decada de los 80, los lugares donde más altos niveles de popularidad alcanzó fueron en Reino Unido, Japón, Escandinavia y Alemania. En la actualidad, este género resurgió notablemente desde la mitad de los 2000 con bandas como The Knife o jj.

El Synthpop no destinado a solo ser comercial y superficial como el pop más común. Este género musical también sirvió de plataforma para el surgimiento de los nuevos estilos de música electrónica como el house, el techno y el trance, y también dio paso del sonido disco al sonido dance.

Entre las más grandes influencias artísticas de este movimiento está Giorgio Moroder, Kraftwerk, OMD, Ultravox, David Bowie, Brian Eno, Blondie, Donna Summer, entre otros, representantes de este género desarrollaron un nuevo estilo musical, marcando la década de 1980.

Es por eso que una generación de teenagers en Reino Unido que, si bien pertenecían a la cultura goth que escuchaba Bauhaus y Siouxsie & The Banshees, quiso darle un giro al uso de los sintetizadores para que más oídos pudieran contemplar las maravillas que podían producirse con ellos.

Synth Britannia es un documento audiovisual que nos muestra esa transición que existió en los 80 entre el post-punk y el synth-pop de la mano de Depeche Mode, The Human League, Pet Shop Boys, Gary Numan y New Order, así como el impacto que tuvo no solo en la música, sino en la forma de vestir y la actitud de los adolescentes en Reino Unido.

