Depeche Mode rinde homenaje a su séptimo álbum de estudio y sorprende a sus fanáticos

Depeche Mode ha lanzado una línea de ropa creada en colaboración con Noah, la firma del diseñador Brendon Babenzien, para celebrar el 30 aniversario de su séptimo álbum de estudio Violator.

Esta colección contiene ilustraciones y gráficos inspirados en el disco que fue lanzado el 19 de marzo de 1980 y que es conocido por sencillos como Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes, Enjoy the Silence, entre otros.

La línea incluye 13 piezas que van desde remeras, bufandas, gorros, camisetas, chaquetas y más.

“No quiero hablar por ellos, pero creo que Depeche Mode nunca hizo algo así antes” declaró el diseñador en una entrevista para GQ.

Acerca de la colección el sitio web de Noah señala:

“De vez en cuando, un álbum atrae la atención del mundo y la mantiene, encontrando una nueva audiencia con cada generación sucesiva. Con Violator, Depeche Mode hizo exactamente eso, creando un clásico atemporal que se siente tan fresco para nosotros hoy como cuando salió.”

Entre los diseños que podemos encontrar se lee el Personal Jesus atravesado en una cruz, imágenes extraídas de algunos videos musicales o la icónica rosa que apareció en la portada de Violator.

La colección ya se encuentra disponible y puedes consultar los precios y más información en la página oficial de Noah.

A continuación te dejamos más imágenes de la línea.

TE PUEDE INTERESAR:

EL ORIGEN DE DEPECHE MODE ES GRACIAS A DAVID BOWIE

YA ESTÁ EN CINES EL DOCUMENTAL DE DEPECHE MODE

DEPECHE MODE FESTEJA SU CARRERA CON ESTE LANZAMIENTO

ADORNOS DE DAVID BOWIE, ROBERT SMITH, FREDDIE MERCURY Y MÁS EN TU ÁRBOL DE NAVIDAD

DEPECHE MODE, HUMAN LEAGUE Y NEW ORDER NOS NARRAN LA HISTORIA DEL SYNTH-POP

PETER HOOK INTERPRETARÁ «REPUBLIC» DE NEW ORDER EN MÉXICO