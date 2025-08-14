Depeche Mode «M»: fecha de estreno y dónde ver el documental grabado en CDMX

Depeche Mode regresa a la pantalla grande, pero esta vez con una producción especial que entrelaza la música, el duelo y la cultura mexicana. Bajo la dirección del aclamado cineasta mexicano Fernando Frías, conocido por la galardonada película «Ya no estoy aquí». La banda de synth-pop ha grabado su más reciente documental titulado «M». En el que capturan la emotividad de sus tres conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México en 2023.

Durante los conciertos, parte de su gira «Memento Mori», los fans mexicanos experimentaron una noche de catarsis colectiva. Después de más de cuatro años de ausencia, la banda volvía a un escenario capitalino, cargada del luto reciente por la muerte de su miembro fundador, Andrew Fletcher. Este contexto de duelo se unió a la temática del álbum, que explora la vida, la muerte y la fugacidad del tiempo. Y se entrelazó con la rica tradición mexicana del Día de Muertos, creando una resonancia cultural única.

Depeche Mode inmortaliza su conexión con México en un filme

Frías, con su visión cinematográfica, ha transformado el material de los conciertos en una experiencia expresiva y dinámica. La película, que dura 95 minutos y es apta para todo público, se concibe como un viaje espiritual y musical. Las canciones de Depeche Mode no solo suenan, sino que se convierten en un hilo conductor que conecta la tradición mexicana y la esencia del álbum. Es la primera vez que la banda se aventura en una producción que fusiona la sonoridad con las imágenes de una manera tan profunda y reflexiva.

El documental ya tuvo su debut en el Festival Internacional de Cine de Tribeca. Y ahora se prepara para su lanzamiento mundial en salas IMAX, prometiendo una experiencia visual y sonora inmersiva para los seguidores de la banda. El estreno en la Ciudad de México está programado para el 28 de octubre en salas limitadas. La preventa de entradas comenzará el 17 de septiembre a través de la página oficial de la banda, para la cual se necesita un registro previo. Sin duda, «M» no es solo un documental de un concierto, sino un testimonio cinematográfico de la perdurable conexión entre Depeche Mode y sus fans mexicanos.

«Memento Mori», la gran gira de Depeche Mode

La gira «Memento Mori» de Depeche Mode en México fue un evento sumamente importante y emotivo. El grupo, ahora como un dúo tras el fallecimiento de Andrew Fletcher, se presentó en el Foro Sol de la Ciudad de México. Con tres conciertos los días 21, 23 y 25 de septiembre de 2023. Esta serie de presentaciones marcó su regreso al país después de varios años y sirvió como un homenaje a la memoria de su excompañero, a la vez que celebraban su nuevo álbum.

Depeche Mode, la banda británica de música electrónica formada en 1980, es considerada una de las bandas más influyentes de su género. Pionera en el uso de sintetizadores y samplers, y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020. Con Dave Gahan en la voz y Martin Gore como principal compositor, la banda ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su sonido ha evolucionado de un pop más ligero en sus inicios a un estilo más oscuro y maduro con álbumes aclamados como «Violator» (1990), que incluye éxitos como «Enjoy the Silence» y «Personal Jesus».