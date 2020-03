EL AMBIENTE DEPORTIVO POR EL CORONAVIRUS

Cuando el mundo comenzó a oír la palabra “Coronavirus” por allá de diciembre 2019 muy pocos le dieron importancia.

Tres meses después aquí estamos, en algunas partes del mundo, hay mucha preocupación de que esto se propague de forma incontrolable. La mayor preocupación es cuánto más seguirá propagándose y a cuánta gente seguirá afectando.

Muchos gobiernos del mundo en su intento por controlar la propagación están cancelando toda clase de eventos y viajes de un lado a otro. Esto sin duda tiene y tendrá un impacto fuerte también en los deportes.

Anteriormente ya se cancelaron una serie de eventos deportivos, se esperaba en ese entonces que para este mes las cosas mejorarán un poco pero no es así, al contrario estos son los eventos deportivos que serán cancelados o pospuestos al cierre de esta edición.

Automovilismo: Fórmula 1 China Grand Prix , 19 abril. Pospuesto

Badminton: Abierto de Alemania, sería del 3 al 8 de marzo. Cancelado

Béisbol: Calificación para los Olímpicos en Taiwan. Pospuesto hasta junio.

En Estados Unidos la MLB suspendió entrenamientos de primavera así como el inicio de la temporada. Se tenía contemplado que comenzará el 26 de marzo la temporada, luego se pensó como probable el 9 de abril, lo cual al día de hoy ya no es posible. La última declaración que se hizo es que se jugarán la mayor parte de juegos (162) que sean posibles este 2020 pero sin fecha tentativa de inicio de temporada.

La Liga Mexicana de Béisbol por su parte cancelo sus partidos de pretemporada y pospuso el inicio de la misma tentativamente para el lunes 11 de mayo.

Ciclismo: Tres eventos en primavera, en Italia. Cancelados

Golf: Honda LPGA , Tailandia. Cancelado.

El Masters 2020 de Estados Unidos, el torneo de Golf más importante a celebrarse del 9 al 12 de abril se pospuso sin fecha tentativa.

Hockey: Copa Mundial de Mujeres. Cancelado.

Skiing: Copa Mundial, en Cortina. Cancelado.

Voleibol de Playa: Copa Mundial en Yangzhou, China. Pospuesto

Básquetbol: NBA el 11 de marzo anunció que la temporada sería suspendida al menos por 30 días.

March Madness también se canceló este es un torneo muy popular en Estados Unidos de básquetbol colegial , el más visto de los torneos de deportes no profesionales. La N.C.C.A. canceló todos sus partidos.

Hockey: NHL Temporada Suspendida

Soccer: MLS en Estados Unidos suspende partidos por un mes, la Liga en España, la liga holandesa Eredivise, la Primeira Liga de Portugal, la Serie A de Italia, sin partidos por el momento.

En México la Liga MX suspendió todos sus torneos , varonil, femenil y en ascenso.

LA UEFA decidió posponer la Eurocopa 2020 y la Copa América horas después decidió lo mismo. Ambos torneos decidieron pasarlos para 2021.

Tenis: ATP suspensión por 6 semanas de partidos, por su parte el Abierto de Francia originalmente sería del 24 de mayo al 7 de junio, su nueva fecha será del 20 de septiembre al 4 de octubre 2020. Esta decisión ya levanto polémica porque hay conflictos entre las fechas de la ATP y los torneos de Grand Slam.

Maratón de Boston se pospuso hasta septiembre 2020.

NFL: Realizará en Las Vegas del 23 al 25 de abril el Draft que es un evento de 3 días pero no será un evento público, será a puerta cerrada y la audiencia tendrá que verlo por TV

El pasado 12 de marzo, un partido de la NBA de los Golden State Warriors fue el primero que se jugó a puertas cerradas sin fans en un partido de local, pero eso ya no fue suficiente se decidió tomar medidas más estrictas en un esfuerzo por contener el virus y disminuir la curva de contagio lo que al momento provocó la cancelación de casi la totalidad de los eventos deportivos. Hora tras hora cambian las noticias sobre más cancelaciones a nivel mundial.

Si la situación del Coronavirus no mejora para abril, nos preguntamos ¿Cómo afectará esto a la MLB?. Para la NBA y la NHL venía temporada de playoffs estos meses son los más emocionantes para los fans y ni se diga es la temporada de más utilidades para los dueños de los equipos. Muchas interrogantes surgen, ¿Las ligas compensarán de alguna forma a los dueños de los equipos?.

El mundo de repente se torna en un escenario de miedo cuando nos enfrentamos a una pandemia que afecta ya nuestras vidas de muchas formas. Como fanático de deportes, esperaba como todos que no se cancelaran las temporadas de los playoffs, ahora solo lo importante es esperar y cooperar evitando acudir a lugares concurridos para que todo vuelva a la normalidad poco a poco.

Varios jugadores de la NBA la semana pasada ya resultaron positivos al Coronavirus el primero Rudy Gobert , le siguió Donovan Mitchell de los Utah , Jazz y Christian Wood de los Detroit Pistons. Esta semana se confirmó que Kevin Durant de los Nets ya es uno de los siete jugadores de esta liga infectados por el virus.

Cabe destacar que algunos jugadores de la NBA como Giannis Antetokounmpo y dueños de algunos equipos como Mark Cuban de los Dallas Mavericks en un esfuerzo por apoyar a los trabajadores de la liga por esta suspensión han cubierto los salarios de varios trabajadores, los de menores ingresos.

Los Olímpicos 2020 en Tokio, Japón están en la mira, donde el virus pegó no tan duro como en China pero si significativamente. ¿Estamos antes unos Juegos Olímpicos que serán cancelados? Seiko Hashimoto ex medallista olímpica y Ministra a cargo de Tokio 2020 dice que es imposible posponerlos, ella como algunos otros están confiados en que las temperaturas altas disminuyen el virus, lo cual al momento no se ha comprobado que sea cierto.

Y pensar que hasta hace un par de meses la preocupación principal de estos Juego Olímpicos eran las altas temperaturas, hoy esa preocupación ya es un juego de niños frente a este virus.