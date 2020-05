El 10 de mayo, Día de las Madres es una fecha que desde que tenemos memoria es una día feriado muy importante. Se festejan a las madres en la mayoría de los países, pero no todos el mismo día y no todos lo han convertido en una celebración tan importante y casi nacional como en México.

Ya que para la cultura latina y especialmente la mexicana la figura materna es un símbolo que tiene un gran peso.

LA OTRA CARA DEL DÍA DE LAS MADRES

Pero no todo es color de rosa ese día, el 10 de mayo desde que se impuso como celebración en México, trae consigo un contexto histórico de lucha social por parte de las mujeres. Actualmente se podría decir que es un día que ha caído en las garras del capitalismo, además de que existe otra cara en éste día, todavía más difícil de enfrentar.

Festejar a mamá cuando ella ya no está contigo, es sin duda una de las cosas más complicadas que todos viviremos algún día. Puede ser que se encuentren lejos, que nunca hayan llevado una relación cercana o que desafortunadamente haya partido de éste plano terrenal.

A continuación algunos testimonios que nos ayudarán a mirar desde otra perspectiva y de manera más consciente el Día de las Madres. Y ¿por qué no? a valorar mucho más a las personas en vida.

¿Cómo has vivido el Día de las Madres los útlimos años?

«Mi mamá falleció el 3 diciembre del 2011. Hace más de 8 años, recuerdo que festejaba el 10 de mayo con una celebración en familia, era un pretexto para juntarnos y pasarla bien. Recuerdo también que, aunque fuera estudiante y no tuviera mucho dinero procuraba siempre comprar un regalo para mi mamá, era algo muy significativo sentía que debía hacerlo. Ya que eso haría sentir especial a mi mamá o al menos eso pensaba.»

Ale N. Estudiante, 29 años, Ciudad de México.

«La verdad ha sido muy complicado, creo que aquí en México el Día de la Madre está muy presente y es importante para todos, y pese a que yo trate de seguir un día normal, es demasiado complicado. En mi caso mi mamá lo era y sigue siendo lo más importante en muchos de mis recuerdos normalmente ella está; tengo 24 años y 21 de esos ella siempre estuvo presente, apoyándome o regañándome.

Y en esta fecha en particular es difícil más que los demás días, porque es imposible no sentir la ausencia, el no verla, el no escucharla; son cosas con las que diariamente te enfrentas y al acercarse mayo, hay un bombardeo constante del recordatorio de que ella ya no está y no solo en esa fecha si no todos los días y así será durante el resto de mi vida.»

Kat. Estudiante, 24 años, Ciudad de México

¿Cómo lo has enfrentado?

«Por supuesto que los primeros años después de su muerte fueron terribles en todas las fechas importantes y el 10 de mayo no era la excepción, sobre todo cuando la perdida es reciente, al menos en lo personal sentía que todo era una agresión: en los comerciales, las personas cercanas llevando los regalos… Era como si se me recordara que se me había ido algo que no iba a volver y que solamente de aquello me quedaban los recuerdos. Al menos yo recuerdo ese sentimiento de agresión acompañado de tristeza.»

Ale N. Estudiante, 29 años, Ciudad de México.

«Simplemente me la paso huyendo, sobre todo de la gente que no sabe sobre lo que ha pasado en mi vida y simplemente pregunta ¿Qué vas a hacer hoy? O ¿Qué le vas a regalar? Y no es como que ellos sean irrespetuosos, en lo absoluto, creo que todos damos por entendido que tenemos una mamá pero no queremos ser conscientes de que un día ellas ya no estarán. Trato de no tocar el tema de ninguna manera, y trato de alejarme, evito salir, usar redes sociales y concentrarme en el trabajo. En algún momento del día, me tomo un tiempo para comprar flores y ponerlas simbólicamente frente a una foto de mi mamá, repitiéndome y repitiéndole lo mucho que la extraño.»

Kat. Estudiante, 24 años, Ciudad de México.

Con el paso del tiempo ¿ha cambiado tu forma de ver el 10 de mayo?

«Para mí el 10 de mayo no es un día como lo es para todos los que festejan, pero tampoco es un día común, está plagado de recuerdos, de sensaciones y olores que trato de que nunca se vayan, creo que esta por demás decir porque ese día los trato de tener más presentes. Actualmente,simplemente me siento agradecida por lo que tengo, por haber tenido a la mejor madre y haber vivido tantas cosas hermosas que ahora son recuerdos y que claro los atesoro.»

Ale N. Estudiante, 28 años, Ciudad de México.

«No lo creo. No tengo ninguna actitud en pro o en contra de la celebración que sea hace. El cómo celebren ese día creo que ya es criterio de cada uno, aunque si tengo un criterio propio sobre lo que acontece alrededor de estos días, pero no surge a partir de lo que sucedió con mi mamá.

No lo sé realmente, simplemente me he relegado a mí misma de todo este ambiente de celebración, no critico de forma negativa ni trato de verter el festejo en alguna otra persona, solo dejo que pase el día.»

Kat. Estudiante, 24 años, Ciudad de México.