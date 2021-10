Las mascotas también tienen un día para salir del mas allá y visitar a sus dueños. El Día de Muertos no solo se centra en los humanos, nuestros animales de compañía, perros, gatos y hasta pericos regresan a disfrutar del gran banquete que les espera en el altar de cada una de las casas mexicanas. El día que se le ha asignado a éstas criaturas es el 27 de octubre, y dependiendo las creencias de cada quien sino regresan como tal al menos se les recuerda con inmenso cariño y las podemos abrazar nuevamente en nuestro corazón y pensamiento.

De igual manera en los últimos años de han dado dos fechas opcionales para ponerles su ofrenda, el 27 de octubre como ya lo mencionábamos y el 3 de noviembre. Esto fue una propuesta en 2019 por la empresa de servicios funerarios para mascotas Funeral Pet junto con Figallo NFA presentaron “Los Invisibles”, una iniciativa que busca establecer esta fecha como «un día especial para conmemorar a los perritos que ya no están en este mundo». Sin embargo el debate continúa ya que en 2020, algunos propusieron que mejor fuera el 27 de octubre. Así que no hay problema el chiste es no olvidar a los animalitos que formaron parte importante en nuestra vida.

“Hagámos crecer nuestras tradiciones al establecer esta fecha como la llegada de los animalitos, al recordar a esos perritos anónimos que fueron olvidados y también a esos amigos de cuatro patas que vivieron en familia y llegaron al corazón”. Funeral Pet

Ofrenda para mascotas

Para celebrar y recordar a tu cachorro o minino, puedes colocar como es costumbre tu ofrenda. Solo que puedes incluir su comida favorita en su plato como croquetas, snacks, premios, huesos e incluso fruta que saboreaba tu mascota en vida. No olvides el agua, ya que recorren un gran camino desde el más allá y seguro estarán sedientos; por último coloca en el centro su fotografía, su plaquita, collar y su juguete favorito o pelota.

Pero si eres de los que tiene más de un perrito, gatito y más animalitos puedes armar una ofrenda especialmente para tus compañeros, con todas su fotografías y juguetes que todavía conserves.

Si todavía dudas de que estos pequeños puedan visitarte, solo basta con echar un vistazo a la antigua creencia prehispánica de que los perros xoloitzcuintles, eran los mejores compañeros en el viaje que las almas emprenden al morir rumbo al Mictlán.

Más opciones

Si nunca tuviste a un amigo peludo u otro animalito, puedes visitar las ofrendas dedicadas a estos pequeños. Normalmente las agrupaciones protectoras de animales, refugios y casas hogar para perros/gatos colocan sus ofrendas para recibir a sus viejos amigos. Y si te nace puedes de paso ayudar con algún donativo, recuerda que nunca es suficiente la ayuda para estas organizaciones que siguen salvando animalitos callejeros.

Y tú ¿Ya has colocado antes tu ofrenda para las mascotas?