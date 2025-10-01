Día de Muertos y Arquitectura: La guía de 4 despachos imperdibles del Open House CDMX Mini

Un recorrido arquitectónico para vivir el Día de Muertos en CDMX

El Día de Muertos es una de las tradiciones más entrañables de México, y este año la Ciudad de México suma una propuesta inédita: Open House CDMX Mini: Día de Muertos. Durante el 1 y 2 de noviembre, cuatro despachos de arquitectura de gran prestigio abrirán sus puertas para convertir sus espacios en altares vivos. La experiencia promete ser un puente entre diseño contemporáneo y rituales ancestrales.

Más allá de un simple festival, se trata de un recorrido arquitectónico en Día de Muertos donde la ciudad se vuelve un taller abierto. Los visitantes podrán descubrir cómo la arquitectura dialoga con la memoria, la luz y los elementos simbólicos que caracterizan a esta celebración. La ruta será única e irrepetible, reforzando la sensación de estar ante un momento efímero que no se repetirá igual.

Quienes deseen asistir deberán adquirir su boleto con anticipación, ya que el cupo es limitado. El pase cuesta $650 MXN e incluye acceso a las cuatro sedes, talleres con artesanos y un servicio de transporte que conecta los espacios. Este detalle refuerza la urgencia de asegurar entrada antes de que se agoten.

De hecho, medios como AD Magazine han destacado que Open House Mini transforma la tradición en una oportunidad de experimentar el diseño en carne propia. Su enfoque es cultural y emocional, perfecto para quienes buscan una experiencia más profunda que una simple visita turística.

A diferencia de otros festivales de agenda cultural, aquí se invita a vivir un encuentro íntimo con la ciudad y sus creadores. Cada despacho reinterpretará la tradición desde su propia visión, logrando que la arquitectura misma se convierta en una ofrenda.

Altares contemporáneos de Día de Muertos: 4 propuestas únicas

El corazón del evento son los altares contemporáneos de Día de Muertos, creados desde la identidad de cada despacho. Estas propuestas no son réplicas de la tradición, sino interpretaciones arquitectónicas que resignifican el acto de recordar y honrar a los que ya no están.

MTA+V, dirigido por Miguel de la Torre, es reconocido por transformar el espacio a través de la exploración material. Este año su propuesta integra color, luz y memoria en una instalación que invita a la contemplación. Su trabajo fue, de hecho, el detonante de la idea de convertir la arquitectura en un ritual colectivo.

LEGORRETA, con más de seis décadas de trayectoria, llevará al altar la esencia de su estilo: geometría, patios y color. Sus espacios evocan siempre lo humano y lo emocional, por lo que su ofrenda será una fusión de tradición y modernidad, homenajeando al patrimonio cultural mexicano.

El TALLER ADG, liderado por Alonso de Garay, presentará un altar que refleja su filosofía de rehacer ciudad. Para ellos, la memoria no es un acto individual, sino un proceso colectivo. Su propuesta busca generar un diálogo entre pasado y presente, integrando el aprendizaje urbano en un acto simbólico.

Por último, JSa y su icónica Fábrica de Hielo abrirán sus puertas para mostrar cómo la acupuntura urbana se entrelaza con los rituales. Este despacho ha sido pionero en reactivar espacios olvidados, y en esta ocasión lo hace con un altar que vincula la tradición con la ciudad contemporánea.

Experiencias únicas en el Día de Muertos: más allá de los altares

Más que un recorrido visual, el evento ofrece experiencias únicas en el Día de Muertos en México. A través de talleres guiados por artesanos, los asistentes podrán conocer técnicas tradicionales como el papel picado, la cerámica o la ofrenda floral. Esto convierte cada visita en una vivencia activa, no en un simple recorrido pasivo.

El circuito de transporte garantizará que el público pueda moverse con facilidad entre las sedes. Con salidas desde La Fábrica de Hielo, los visitantes tendrán un itinerario curado que les permitirá apreciar el pensamiento creativo detrás de cada espacio.

Uno de los grandes valores de esta edición es la capacidad de mostrar cómo los despachos reinterpretan un ritual popular con un lenguaje propio. Cada altar refleja tanto la historia personal de sus creadores como la diversidad cultural de la ciudad.

Así, Open House CDMX Mini no sólo ofrece una agenda cultural: brinda la posibilidad de ser parte de una ciudad que se convierte en altar, donde memoria y diseño se funden en un mismo escenario.

Arquitectura y Día de Muertos: un diálogo efímero que se vuelve memoria

La arquitectura no solo construye espacios, también guarda significados. En esta edición de Open House Mini, se vuelve un acto de memoria colectiva. Cada altar no solo honra a los muertos, sino que refleja el presente de la Ciudad de México y la visión de quienes la diseñan.

Participar en este festival es vivir la tradición desde otro ángulo: el del diseño. Es entender que la arquitectura también puede ser ritual, que los muros y patios pueden transformarse en símbolos de identidad y homenaje.

Para quienes buscan recorridos arquitectónicos en Día de Muertos, este evento ofrece una alternativa única. No se trata de visitar un panteón o un museo, sino de habitar espacios que respiran contemporaneidad y memoria al mismo tiempo.

Además, la venta de boletos tiene un propósito fundamental: garantizar la continuidad del Open House CDMX. Cada entrada contribuye a que más personas puedan descubrir la arquitectura como parte de la vida urbana. En este sentido, comprar un boleto es tanto un acto cultural como un gesto de apoyo.

Si algo queda claro es que la ciudad se convierte en protagonista de su propia celebración. El Día de Muertos y la arquitectura dialogan para recordarnos que la tradición puede reinventarse sin perder su esencia.

Preguntas frecuentes sobre Open House CDMX Mini

¿Qué es el Open House CDMX Mini?

Un formato especial del festival Open House, enfocado en experiencias más íntimas y temáticas.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

El 1 y 2 de noviembre en cuatro sedes de despachos arquitectónicos de la CDMX.

¿Qué despachos participan?

MTA+V, LEGORRETA, TALLER ADG y JSa (La Fábrica de Hielo).

¿Cómo comprar boletos y cuánto cuestan?

La venta está disponible en la página oficial de Open House CDMX

General $650: incluye un acceso a cada una las sedes de OHCDMX Mini por día durante el horario de operación.

VIP $1,200: incluye entrada ilimitada a todas las sedes de OHCDMX Mini, acceso al cocktail inaugural + totebag + regalitos.

¿Qué diferencia hay con el Open House tradicional?

El formato Mini es más íntimo y temático, en este caso vinculado al Día de Muertos, mientras que el festival principal abarca decenas de espacios en toda la ciudad.