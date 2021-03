DIANA TRUJILLO: LA COLOMBIANA QUE TRIUNFA EN LA NASA

En 1997, Diana Trujillo Pomerantz llegó a los Estados Unidos desde su natal Colombia con tan solo 17 años de edad, $300 dólares en el bolsillo, y el sueño de llegar a las estrellas. El pasado 18 de febrero, la ahora ingeniera aeroespacial lo logró -una vez más-, luego de que el rover Perseverance aterrizara con éxito en la superficie de Marte.

Esta no es la primera vez que Trujillo Pomerantz forma parte de un aterrizaje espacial exitoso. En 2012 lo hizo en la Mars Science Laboratory (abreviada MSL), misión de sonda espacial robótica a Marte que logró el descenso exitoso de otro rover de exploración, Curiosity, que el pasado mes de enero cumplió 3,000 soles en Marte.

«Entonces la pregunta que está tratando de contestar Perseverance es si hubo vida en la superficie de Marte o no. Ya que encontramos la casa, ¿será que alguien vivió allí? Esa es la diferencia».

«Para hacer una analogía, imagina que vas viajando en carro. Me gusta eso de viajar en el carro para conocer. Cuando estás viajando en el carro te bajas y ves una casa donde las personas vivían antes».

La originaria de Cali, Colombia, habla en entrevista con la BBC sobre las diferencias sustanciales entre los dos rovers en Marte cuyos nombres evocan a la «curiosidad» y «perseverancia», dos cualidades que, según Trujillo, la han ayudado a llegar hasta donde se encuentra.

Diana Trujillo llegó a los Estados Unidos hace más de dos décadas siendo apenas una adolescente, con tan solo $300 dólares en el bolsillo, y sin saber hablar inglés.

Huyó de Cali por la violencia que vivió ahí en la década de los ochenta. Llamada «la década del terror», dicho periodo fue testigo de brutales enfrentamientos entre los cárteles de la droga (primero Medellín, luego Cali) y el Estado; tomando como rehenes a la sociedad civil.

«Bueno, mira, para mí viene del hecho de que viviendo en Colombia en los 80, donde había mucha violencia, mirando al espacio y mirando al cielo, es algo que le da a uno paz, independientemente de donde tú estés».

«Tú te acuestas en el piso, miras las estrellas y el firmamento de estrellas. Es simplemente espectacular y es pasivo, y tú no ves las estrellas golpeándose una con la otra. Así que siempre me pregunté cómo es que funciona eso ¿cómo es que pueden coexistir juntas las estrellas, los planetas y no tener un caos? Y de ahí fue que empezó para mí».