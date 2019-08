Recientemente se publicó un video en donde se ve a los integrantes de Die Antwoord escupiendo y atacando física y verbalmente a Andy Butler, líder de la agrupación Hercules & Love Affair.

El videoclip, de 11 minutos de duración se remonta al año 2012 y fue grabado en el festival Future Music Adelaine en Australia, donde ambas agrupaciones coincidieron.

Se puede apreciar que tras su actuación en el festival, los miembros Yolandi Visser (Anri du Toit) y Ninja (Watkin Tudor Jones) junto a su equipo, buscaron a Butler en el backstage y lo acusaron de haber agredido sexualmente a la cantante, escupiéndole e insultándolo.

Además, se escucha a la banda sudafricana lanzar insultos homofóbicos, llamándole faggot, (que en inglés significa maricón), sabiendo que Andy Butler es abiertamente homosexual y se ve a la cantante Yolandi gritando:

El material fue publicado el pasado 31 de julio en la cuenta de Youtube Can´t Hide The Truth, y luego fueron forzados a bajarlo. Lo sucedido fue captado por el creador audiovisual Ben Jay Crossman.

Crossman relató a través de su cuenta de Instagram que la acusación contra Butler es falsa y que parte de estas actitudes son motivadas por la homofobia

“Yolandi y Ninja piensan que acusar falsamente a alguien de agresión sexual es divertido. Muchas mujeres han denunciado el comportamiento abusivo de Ninja pero los medios de comunicación no han hecho lo suficiente para que se conozca esta historia. Die Antwoord sigue manipulando a las masas y reprimiendo a sus víctimas avergonzándolas públicamente y burlándose de ellas. Personalmente he recibido amenazas de muerte por parte de los fanáticos enloquecidos del grupo, he sido atacado en los medios de comunicación social, he sido atacado espiritualmente por satanistas contratados y he recibido ataques de derechos de autor contra mis propios videos y material que poseo al 100%”.