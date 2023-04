Su madre quería un revolucionario. 2Pac fue símbolo de resistencia negra, de activismo lírico contra la desigualdad social. Te enlistamos las que para nosotros, son las diez canciones emblemáticas del poeta urbano, del activista de la rima brutal y franca, de uno de los que revolucionó el rap y con ello, la cultura del hip hop, 2Pac Shakur.

Keep Ya Head Up

Es una de las diez mejores diez canciones de rap de la historia. Está incluida en su álbum de grandes éxitos, probablemente debido a la temática sobre la difícil vida de las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos. Se trata del tercer sencillo de su segundo álbum «Stricktly 4 My N.I.G.G.A.Z». Un réquiem dedicado a Latasha Harlings, quien falleció a escasos 15 años de un balazo en la espalda. Una canción de melodía suave para una situación, abismalmente contraria, de lo duro de la muerte.

All Eyez On Me

Una de sus grandes obras. Una canción esencial de 2pac del álbum considerado como su obra maestra, que lleva el mismo nombre: «All Eyez On Me». Cansado de las críticas a su persona, a su actuar, recrudece el gangsta rap hasta su origen. Las señalizaciones hacia su música e imagen desataron lo que la fama pudo amansar, un rapero callejero defendiéndose con lo mejor que tiene: su lírica.

Me Against The World

Es el track que le dio nombre, cual consigna, al tercer álbum de su trayectoria. Es una de las diez canciones emblemáticas de 2Pac, que versa sobre las complejidades de lograr éxito en un ambiente hostil, mayormente hacia afrodescendientes. Se trata del estilo puro del poeta revolucionario, de su lírica incendiaria y un beat al más puro estilo gangsta.

Dear Mama

Tercer sencillo del «Me Against The World». Un homenaje rítmico y melódico a la herencia ideológica de la defensa de los derechos afroamericanos, contenida en un cuerpo que crió al de la rima fuerte, al rapero rudo. Oda musical a Afeni Shakur, madre del gangsta rapper de toda una época, el revolucionario 2Pac Shakur. Una de sus diez canciones emblemáticas.

Changes

Una de los diez canciones emblemáticas de 2Pac. Grababa en 1992, aunque lanzada después de su muerte, formó parte del álbum Greatest Hits. Relata su visión diaria sobre el alrededor acechante: racismo, drogas, abuso de poder y pandillas. Fue nominada a Mejor actuación de Rap en solitario en los premios Grammy de 2000, convirtiéndose en la primera canción póstuma en ser nominada en ésta categoría. Toda una esencial de Tupac.

Old School

Track 12 del «Me Against The World«. Es una composición magistral a modo de tributo a sus influencias. En ésta, una de las diez canciones emblemáticas de 2Pac, el rapero homenajea a antecesores como MC Lyte, Big Daddy Kane, Rakim, Slick Rick y Chuck D. Con una rima cimentada en Nueva York, cuna del género del cual era uno de los profetas, la pista de 1995 es una carta lírica de respeto de uno de los elegidos, a quienes fueron sus maestros.

Hail Mary

Este sencillo, del disco «Don Killuminati: The 7 Day Theory«, narra la violencia a su alrededor. Atestigua la negatividad de su ambiente, que aleja de su ser mediante la Diosa planta. La inspiración por la Sagrada María, le incitó a terminar sus versos en sólo 15 minutos y a producir la canción en tan solo media hora.

2 of Amerikaz Most Wanted

Segundo sencillo del «All Eyez On Me«, incluido en el álbum Grandes Éxitos de 1998. Con la producción de Daz Dillinger y la colaboración de Snoop Dogg, esta gran canción logró llegar al puesto 46 en la lista Hot R&B/Hip Hop Airplay de Billboard. Posee una evidente referencia melódica a «The Message» de The Grandmaster Flash, lo que la convierte en una oda al Hip Hop y una de las diez canciones emblemáticas de 2Pac.

California Love

Esta grandiosa colaboración de Dr. Dre, Roger Troutman y 2Pac es sin lugar a dudas una de las diez canciones emblemáticas del icónico rapero. Se trata del primer sencillo del «All Eyez On Me«. Fue la primera canción publicada a su salida de prisión, y también su primera creación con el sello Death Row Records. Tras su fallecimiento, fue nominada en los premios Grammy como Mejor canción de rap.

Hit ‘Em Up

Este track debe estar en cualquier lista de las canciones emblemáticas de 2Pac. Es una prueba lírica y de beat poderoso, representativa de la fatídica rivalidad entre los raperos de la costa Este y la costa Oeste de los Estados Unidos en los años 90.

Con esta canción se deja claro a Notorious B.I.G. y su crew que las calles arden. Una amenaza de muerte evidente a Biggie, Puff Daddy, Lil Cease y hasta al dúo Mobb Deep.

Se dice que el tema fue una respuesta al track “Who Shot Ya?”, lanzado por Notorious B.I.G. luego del ataque perpetrado contra 2pac al salir de los estudios de grabación Quad. No se celebra la violencia, sólo se reconoce la creatividad y el talento que hay detrás de este himno del Gangsta Rap, que acabó con la vida de dos de los mejores raperos de todos los tiempos.

¿Qué otras canciones emblemáticas de 2Pac añadirías?