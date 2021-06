Hay muchos fanáticos de los hongos, ya sea por sus variadas formas, porque son deliciosos en un ceviche, sopa (la de portobello es deliciosa) o asados, también porque hay una variedad que te hace viajar astralmente e incluso sanar como lo aplicaba María Sabina y que ya hasta hay pruebas para poder utilizarlos para contrarrestar enfermedades mentales.

Pero de entre toda la variedad que existe, tenemos a los venenosos, aquellos que pueden matarte en menos de 48 horas y que, a pesar que la gran mayoría tiene algo distintivo para saber si es tóxico, hay posibilidades de confundirlos con un hongo comestible o alucinógeno.

Diferenciarlos de primera mano es muy difícil, máxime si no estás familiarizado con la recolección y crees que cualquier hongo que nazca en tu patio es comestible; y aunque existen textos o guías que pueden ayudar, como la de Alejandro Sequeira, quien es divulgador científico y especialista en hongos, siempre es mejor ir con alguien que tenga mayor experiencia para no fallarle.

¿Cómo saber qué hongos puedo comer?

En principio, la mayoría de los hongos comestibles son aquellos que tienen escamas en la parte del sombrero, donde reposan las esporas que esparcen para que más honguillos crezcan alrededor, por eso es que luego vemos varios ejemplares del mismo tipo en lugares reducidos.

Siempre que cortes un hongo, ponlo boca abajo para que suelte todas las esporas, que pueden ser de color blanco, amarillo, negro o marrón. En ocasiones las esporas pueden ser azules o rojas, así que la recomendación es que si no te sientes muy seguro de lo que vas a meterte a la boca, lo dejes en el mismo lugar donde lo viste o recogiste.

Por favor, no te fíes de la leyenda sobre que todos los hongos blancos se pueden comer, porque eso es una vil mentira, ya que hay especies, en ciertos lugares como Ohio en los Estados Unidos, que tienen una alta concentración de veneno o sustancias peligrosas para el humano y ¿qué creés? son blancos de color.

Hay especies comestibles y venenosas que tienen características similares y que podrían confundirte facilmente, como el hongo esponja, llamado así por su apariencia porosa. Con este tipo de parásito puedes checar si al momento de cortarlo su tronco se va tornando de color azul, si es así, mejor deja tu apetito para otra cosa, en caso de conservar el mismo color, puedes comerlo, pero siempre asegúrate de tener la razón con un experto.

Siempre puedes acudir a la especie más segura, el hongo de pino, que es comestible en la mayoría de los casos, ya que para saberlo debes checar si debajo del sombrero de 12 cm no tiene láminas. En caso de presentarlas, saluda a su primo el tóxico.

Una forma también muy recomendable para saber si los hongos que recolectaste o te vendieron en la esquina son comestibles, es hervirlos con un diente de ajo. Más que para darle sabor al caldo, el ajo te dirá si esos hongos traen toxinas que podrían hacerte daño al tornarse de color negro. Si eso pasa, despídete de tu sopita como Thanos.

Seguro todos son venenosos

No, tampoco hay que caer en pánico, en el apartado anterior vienen una serie de tips para saber si ese hongo que creció cerca de tu casa es venenoso. Lo que te recomendamos y pedimos casi implorando es que no lo pruebes o huelas para saber si te mueres o vives. Oler un hongo, sea cual sea, puede provocar envenenamiento o alergias, dependiendo la especie. Lo que sí, es que si llegas a tocar un hongo venenoso éste se destruirá fácilmente, siempre usa guantes antes de agarrar cualquier hongo, por mera seguridad.

¿Y para ponerme bien psicodélico?

Sabemos que te mueres de ganas de ir al cerro y agarrar un hongo para comerlo y ver los colores sobresaturados y tener alucinaciones vívidas, pero antes de ingerir un poco de psilocibina (sustancia que conecta áreas del cerebro que normalmente no lo están) es necesario saber que los hongos alucinógenos también te pueden matar, aunque claro, éstos sólo si comes en cantidades no recomendadas y sin la presencia de un experto en su uso quien te guíe durante el viaje astral.

La mayoría de los hongos alucinógenos los puedes encontrar entre los 1300 y 1700 metros de altura y en terrenos formados por tierra caliza donde el musgo abunda. También puedes encontrarlos en bosques de pinos y encinos, pero siempre arriba de los 1300 metros sobre el nivel del mar. Ah, los meses donde más se dan este tipo de champiñones son septiembre y noviembre.

Existen variedades de estos hongos que están cubiertos por una ligera capa gelatinosa que se separa del sombrero en color marrón o caramelo. En ocasiones tienen manchas azules o negras, pero no es de ley. También hay alucinógenos que pueden crecer en el estiércol de la vaca o caballo. Para saber si es de los buenos, checa que su sombrero tenga forma de tetilla y su color cambie en el tallo.

Ahora ya sabes un poco sobre cómo identificar hongos comestibles, venenosos y alucinógenos, pero la petición es la misma durante todo el texto, siempre checa y no te confíes de tu vendedor, especialmente en los alucinógenos. Si deseas comenzar a recolectar tu mismo los hongos, ve acompañado o consulta a un experto. Los hongos son deliciosos, pero también peligrosos así que siempre se debe tener cuidado.