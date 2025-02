Diles que no me maten en Bahidorá: ¿la improvisación como alternativa?

Bahidorá se ha posicionado como uno de los eventos más esperados de cada año. Cada una de sus ediciones han consolidado una identidad que, conforme avanzan los años, se torna más interesante. Así es como llega «Diles que no me maten» al escenario «La Estación«, una agrupación chilanga cuyo sonido vibrante tendrá oportunidad de conectar con un ambiente más tropical.

En entrevista con Yaconic, Andrés Lupone, bajista de «Diles que no me maten» sostiene que se encuentran sumamente emocionados por su participación en Bahidorá 2025. Su estilo que combina la psicodelia experimental, post punk y krautrock llegará con la felicidad y sorpresa de sus integrantes al carnaval más famoso de México.

«Es un festival que tiene una identidad chida, que trae cosas interesantes. Estamos muy felices y sorprendidos de que nuestra música este en este festival este año»

«Diles que no me maten» se saben consientes de que el público de Bahidorá no es su público convencional. Por ello, uno de los motivos de presentarse en el carnaval, fue dar a conocer su música a nuevos escuchas. Además de que «Las Estacas«, al no ser un escenario común, también abona a la emoción por tocar en un espacio abierto donde la atmósfera se va transformando según la ocasión.

«Nosotros rara vez tenemos setlist. Nosotros casi siempre vamos tocando las canciones así como van y las mismas canciones cambian de carácter dependiendo del espacio donde las presentamos. A veces, esto influye por el tipo de lugar, la gente, la energía, el ánimo de la gente y el nuestro.»

Esta suma de factores, augura una presentación exquisita de «Diles que no me maten» en Bahidorá 2025. Con una presentación especial ya que presentaran temas de su nuevo disco cuyo contenido no tiene tanta improvisación, sino mucho trabajo de composición. Por ello, abordaran un concierto más estructurado, aunque existe la posibilidad de destruir ese «setlist» y fluir por el camino que marque el ambiente que se este viviendo.

«Nunca pensamos que estaríamos en Bahidorá. Existen festivales donde nos hace mucho sentido estar ahí y pensamos que el público espera cierto tipo de música. Sin embargo, en este caso no sabemos que van a esperar de nosotros, entonces nos emociona mucho no tener expectativas de algo en específico. Será ir y hacer lo que hacemos con muchísimas ganas y amor para ver como lo recibe el público.»

«Diles que no me maten» procura tener sorpresas en todos sus shows. En ocasiones, ni siquiera los mismo integrantes están consientes de ellas. Por ello, frente a lo ecléctico del festival, Andrés recomienda que para disfrutar el show de la banda es importante estar presentes en ese momento. Esto, debido a que pueden salir cosas irrepetibles, así que es necesario apagar el celular y vivir el show.

Andrés menciona que cada presentación de «Diles que no me maten» gira entre la improvisación y el reflejo de su sentir frente al público y el espacio. La energía y el movimiento del público así como la atención y el silencio son dos formas distintas en que han ido reconociendo la forma en que cada espectador aprecia la música en vivo. Para ellos, el público ideal es aquel que se sienta a gusto y cómodo con que está escuchando, disfrutando.

«Creo que la mejor manera de conocer nuestra música si es yendo a un concierto en vivo. No sólo lo pienso yo, me lo han dicho mucha gente que hasta que viven el concierto, entienden el concepto.»

«Diles que no me maten» se presentaran el sábado 15 de febrero en el escenario «La Estación» del Bahidorá 2025. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia distinta donde la promesa es sentir en carne propia la fusión entre la creación musical y su ejecución dictada por la vibra y energía del momento.