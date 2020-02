Dior celebra el aniversario número 73 de The Bar Jacket. Fue el 12 de febrero de 1947 cuando el diseñador francés Christian Dior presentó su colección debut en el número 30 de Avenue Montaigne, París.

Suele referirse a la creación de Dior como una pieza arquitectónica que se volvió atemporal, es decir, venció la barrera del tiempo y las tendencias convirtiéndose en uno de los símbolos más emblemáticos e importantes dentro de la industria de alta costura.

The Bar Jacket, innovación en la industria de la moda francesa

Es muy fácil identificar una Bar Jacket: solo tenemos que ubicar los siguientes elementos en su corte: la cintura es extremadamente marcada, tiene un escote abierto y los hombros muy suaves. El diseño por sí solo se adhiere a las curvas naturales del cuerpo femenino destacándolas. The Bar Jacket es en sí una obra que representa la sensualidad y el deseo, que sería lo que se denomina hoy en día como el New Look.

Cuando Christian Dior presentó esta colección, se reconoció de inmediato la introducción de este nuevo estilo. El New Look llegó para revolucionar y dar nuevos aires a la industria de la moda en Francia, justo en la época de la posguerra.

La pieza se recuerda mejor a través de las famosas fotografías de Willy Maywald en 1955, donde la chaqueta fue modelada a las orillas del encantador río Sena por Renée Breton, la famosa musa de Dior.

A través de la historia de Dior

La compañía ha estado en manos de varios directores creativos y diseñadores que han hecho su magia sobre la atemporal obra de arte. Cada uno de los personajes a cargo de Dior han dejado su huella en sus versiones reinventando The Bar Jacket.

Christian Dior

En primer lugar se encuentra Marc Bohan, quien fue director creativo de Dior por casi 30 años, desde 1960 hasta 1990. Más tarde llegó a ocupar la silla, el diseñador italiano Gianfranco Ferré desde 1989 hasta 1996. Cuando el conglomerado LVMH trasladó de Givenchy a Dior al diseñador hispano-británico John Galliano.

En 2012, el diseñador belga Raf Simons entró como director dreativo de Dior y transformó el New Look acortándolo e inició una actualización de The Bar Jacket para la mujer moderna.

Maria Grazia Chiuri, primera mujer como directora creativa de la marca

Es en 2016 cuando la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri fue nombrada directora creativa de Christian Dior, la primera mujer en ocupar este puesto en la maison hasta la actualidad.

La prenda es considerada de culto, pues a través de los años continúa siendo el corazón de la colección permanente de Dior llamada 30 Montaigne.

Para conmemorar el 73 aniversario de la pieza, 20 personas influyentes de todo el mundo publicarán fotos de la chaqueta vía Instagram. Personajes como Romee Strijd, Camille Charrière, Susie Lau y Chiara Ferragni llevarán distintas versiones de The Bar Jacket. Las cuales corresponden a las recientes colecciones Cruise 2020, Spring- Summer 2020 y por supuesto la clásica 30 Montaigne.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

TE PUEDE INTERESAR

DOCUMENTALES DE MODA QUE PUEDES VER GRATIS EN YOUTUBE

MARIO TESTINO: LA GRANDEZA DE LA MODA

NO NECESITAS MÁS ROPA, NECESITAS ENCONTRAR TU ESTILO

GUY BOURDINI: UN FOTÓGRAFO DE MODA ATEMPORAL

DAVID LACHAPELLE EL FOTÓGRAFO DE LAS ESTRELLAS Y DE LA FE