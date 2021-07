DIOS BESTIAL: EL RUIDO MÁS DESAGRADABLE DE MÉXICO

El ser humano es algo muy complejo, y su lado más oscuro suele ser tocado con cierta precaución y estigma. Sin embargo, cuando un artista se entrega a él, sus trabajos más viscerales salen a flote. Este es el caso de Dios Bestial, el acto musical más desagradable de México.

A través de un pasado en común plagado de adicciones y delincuencia es como fue creado este trío originario de la Ciudad de México, el cual experimenta con la música industrial y el ruido para dar salida a los pensamientos más desagradables del ser humano, con una principal fijación por la espiritualidad y sus connotaciones nihilistas.

Las temáticas presentes en las letras (producto de largas sesiones de alucinógenos, drogas duras y varias estancias en centros de rehabilitación), son acompañadas por sonidos poco usuales creados con sintetizadores baratos, bajo y, principalmente, chatarra metálica y autopartes robadas, adoptando de manera extrema la ideología DIY (do it yourself).

Toda esta intensidad también se ve reflejada en sus shows en vivo, los cuales están plagados de violencia y ruido, rompiendo las barreras entre performance y concierto, con una sensación de “peligro” siempre presente. Naturaleza Muerta es el título de su más reciente álbum, lanzado de manera independiente, el cual viene acompañado de su manifiesto “corpofloral”, en el cual nos dan un vistazo a su filosofía. El álbum se encuentra disponible en bandcamp, producido por We Are One Records.

