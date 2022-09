Discharge, la banda de hardcore punk inglesa llega a la CDMX

A 45 años de su primer demo, finalmente tendremos la oportunidad de ver a las leyendas inglesas Discharge en la CDMX. Considerado como los precursores del D-Beat, Grindcore y Crust punk, llegan para entregar su discurso político, distorsión, destrucción y una descarga de ritmos furiosos, rápidos y discrepantes para reventarnos los oídos y los huesos en el pit.

En sus inicios, tenían un sonido que fue comparado con los Sex Pistols siempre llevando la bandera anarquista en alto lo que a pesar de su sonido discorde a la música de la época, fue una protesta a favor del desarme nuclear y el pacifismo. Su primera aparición en los charts independientes fue en la década de los 80´s con la publicación del sencillo “Realities of War”.

Entre sus primeros miembros tenemos a ex integrantes de The Insane y Varukers los cuales influyeron a la banda a crear un sonido más heavy metal e incluso en algún punto a Led Zepellin. Recordemos la melodía “Free Speech for the Dumb” canción la cual recordamos por repetir el título a lo largo de la misma de una manera agresiva y directa la cual tenía la intención de comunicar ese desacuerdo contra la guerra. Canción que incluso años más tarde fue covereada por Metallica en su álbum “Garage Inc”.

Las leyendas del trash metal Anthrax grabaron “Protest and Survive” para su disco “Attack of The Killer B’s,” años más tarde Sepultura hizo un cover de la misma canción. Otros famosos entre ellos los íconos del grindcore sueco Nasum grabaron «Visions of War» en su album de tributos, Soulfy en su disco homónimo covereo «Ain’t No Feeble Bastard» y «The Possibility of Life’s Destruction», Napalm Death grabó «War’s No Fairytal” y finalmente Machine Head fue al estudio para una versión de «The Possibility of Life’s Destruction».

En México se han confirmado cuatro conciertos que seguramente estarán llenos de gente, de slam, de portazo y adrenalina. Los lugares confirmados han sido Guadalajara (Foro Independencia), Querétaro (Salón de Trabajadores), Monterrey (Café Iguana) y la Ciudad de México (el exBalneario Olímpico de Pantitlán, sí ahí mismo donde estuvieran Ramones).

El 17 de diciembre estaremos listo para disfrutar de este sonido crusty, d-beatoso en el Ex Balneario Olímpico por tan solo 500 pesitos cortesía de Cadaver Productions. Boletos a la venta en: No Somos Nada Distro Café, Necrosis Metal Store y en el Tianguis del Chopo Puesto #143 con Richard.