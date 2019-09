PUBLICARÁN UN DISCO PÓSTUMO DE LEONARD COHEN

A dos años de la muerte del escritor y músico canadiense, Leonard Cohen, se lanzará un álbum con canciones inéditas, las cuales son una continuación del trabajo final del gran artista.

La noticia fue anunciada por el sello discográfico Sony y por representantes del músico, este nuevo material llevará el nombre de Thanks for the Dance y estará disponible a partir del 22 de noviembre.

Según lo informado, Cohen trabajaba en algunas canciones antes de su muerte y le encomendó a su hijo Adam, que completara los bocetos en los que trabajaron luego del lanzamiento de su último álbum You Want It Darker, lanzado en octubre del 2016.

En una entrevista para la CBC Radio, Adam Cohen había adelantado el trabajo que estaba realizando en un garaje cerca de la casa de Leonard para terminar las canciones que su padre había dejado:

«Para hacer corta la historia, creo que hay algunas nuevas canciones de Leonard Cohen realmente hermosas que nadie escuchó y que en algún momento van a salir a la luz».

Adam confesó también que estas canciones recordaban al tono romántico de sus antiguos trabajos.

Con el paso del tiempo se fueron sumando otros colaboradores que ayudaron a completar el álbum, entre los que se encuentran el guitarrista español Javier Mas que acompañó a Cohen en el escenario durante sus últimos ocho años de gira.

También se sumaron el irlandés Damien Rice, la cantante canadiense Leslie Feist y Jennifer Warnes con las voces, Richard Reed Parry de Arcade Fire tocó el bajo, Bryce Dressner de The National interpretó la guitarra, y el compositor Dustin O’ Halloran el piano.

Además también colaboró Beck con la guitarra y el arpa judía, el coro berlinés Cantus Domus, la orquesta s t a r g a z e, el coro Shaar Hashomayim que participó en el último álbum, así como el productor Daniel Lanois aportando algunos arreglos. En ingeniero de sonido fue Michael Chaves, quien fuera el encargado del último disco de Cohen.

Leonard Cohen murió el 7 de noviembre del 2016 a los 82 años, con 12 álbumes de estudio y cinco décadas de carrera era uno de los músicos referentes para la industria.

El primer adelanto de Thanks for the Dance ya se encuentra disponible con el single The goal, un camino entre la poesía y la música acompañado del piano y la guitarra española, con la voz grave del canadiense de fondo.

Mira el tracklist completo:

Happens to the Heart

2. Moving On

3. The Night of Santiago

4. Thanks for the Dance

5. Its Torn

6. The Goal

7. Puppets

8. The Hills

9. Listen to the Hummingbird

