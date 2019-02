ESTOS SON LOS DIEZ MEJORES DISCOS DE LOS 60, SEGÚN HUNTER THOMPSON

Mucho es lo que se habla y se sabe sobre la vida y obra de Hunter S. Thompson quien pensaba que la música era la nueva literatura y que Bob Dylan fue la respuesta a Ernest Hemingway.

“Me molesta su prejuicio de que la música no es mi bolsa”, le escribió Hunter S. Thompson a fines de 1970 al editor de Rolling Stone, John Lombardo. “He estado discutiendo en los últimos años: la música es la nueva literatura, Dylan es la respuesta de los años 60 a Hemingway, y las principales voces de los años 70 estarán en los discos y las cintas de video en lugar de los libros”.

En esa misma carta, recogida en el volumen Fear and loathing in America: the brutal odyssey of an outlaw journalist, Thompson escribe una lista de los mejores discos de la década de 1960 firmada por su álter ego Raoul Duke, el protagonista de Miedo y asco en Las Vegas.

A continuación te dejamos una lista con las canciones que según él son las mejores de su época dorado, con las que quizá emprendió sus míticos viajes.

1- Herbie Mann – Memphis underground

2- Bob Dylan – Bringing it all back home

3- Bob Dylan – Highway 61 revisited

4- The Grateful Dead – Workingman’s dead

5- The Rolling Stones – Let it bleed

6- Buffalo Springfield – Buffalo Springfield

7- Jefferson Airplane – Surrealistic pillow

8- Roland Kirk – Introducing…

9- Miles Davis – Sketches of Spain

10- Sandy Bull – Inventions

TE PUEDE INTERESAR

HUNTER S. THOMPSON EN LA CRESTA DE UNA OLA ALTA Y HERMOSA

HUNTER S. THOMPSON, EL GRAN DEPORTISTA GONZO

EL POST GONZO DE HUNTER S. THOMPSON

TOM HUNTER: EL FOTÓGRAFO QUE DIGNIFICA

NO TE PIERDAS LA NUEVA TEMPORADA DE DARIA EN MTV