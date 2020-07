CINCO DISCOS QUE DEBES ESCUCHAR SI ERES AMANTE DEL JAZZ

El jazz es el género musical más difícil de degustar, te compartimos algunos discos para que logres disfrutar su complejidad.

Miles Davis – Kind Of Blue (1959)

Es un álbum de jazz que se grabó en Columbia Records en la ciudad de Nueva York. El disco fue hecho en apenas diez horas, algunos de los músico invitados fueron: El saxofonista John Contrane, el contrabajista Paul Chambers, Julian ‘Cannonball’ Adderley, al saxo alto Jimmy Cobb, a la batería, Bill Evans al piano y el también pianista Wynton Kelly.

Kind Of Blue, fue una verdadera obra maestra, una de las leyendas es que Miles Davis rogó a los músicos que casi no ensayaran, de hecho al entrar en el estudio no tenían una idea clara de cómo iba a ser el disco.

Charles Mingus – Mingus Ah Um (1959)

Charles Mingus, es considerado uno de los grandes bajistas en la historia de la música. Mingus Ah Um, fue la producción donde mostró todas sus genialidades como músico. Des este disco se desprende tres grandes clásicos del jazz :“Better Get It in Your Soul”, “Goodbye Pork Pie Hat” y “Fables of Faubus”.

John Coltrane – A Love Supreme (1965)

Fue grabado por el cuarteto de John Coltrane el 9 de diciembre de 1964 en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, Nueva Jersey. El disco es una suite en cuatro partes. A Love Supreme es considerado como uno de los discos de jazz más importantes de la historia «Acknowledgement» es la canción por la cual es considerado una obra maestra.

The Dave Brubeck Quartet – Time Out

Es un disco experimental, pues rompió con los paradigmas del jazz. Sus canciones están compuestas por piezas compuestas en compases musicales inusuales en el jazz. El álbum incluye vals de doble tiempo, como también compases de 9/8 y de 5/4.

Cannonball Adderley – Somethin’ Else (1958)

Somethin’ Else fue editado en 1958. El disco fue considerado como una creación de Miles Davis, aunque el que aparece como líder de la sesión es Cannonball Adderley. Sin embargo la canción que da título al disco es de Miles, tres de las cinco canciones del disco comienzan con Miles como primer solista pero la idea original fue de Cannonball Adderley.