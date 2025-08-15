Discriminación en Metro de CDMX:¿Mujeres trans pueden viajar en el vagón exclusivo?

Una vez más, las redes sociales se han convertido en la plataforma de denuncia para visibilizar la discriminación en el transporte público. Un video, rápidamente viralizado, muestra el momento en que una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) le impide el paso a una mujer trans a la zona de andenes y vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años. Lo cual sucedió en la estación La Merced de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

En las imágenes, grabadas por la propia afectada, se escucha la voz de la oficial argumentando: “Tú no eres mujer, eres caballero”. Ante la negativa, la usuaria le pidió una explicación. A lo que la policía reitera su postura, alegando que el área es “restringida” y no puede hacer uso de ella. Este incidente ha generado una fuerte polémica y ha puesto en el ojo del huracán a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Quienes horas después se han pronunciado sobre el caso.

La reacción de las autoridades del Metro: investigación y sanción

Ante la indignación pública, ambas instituciones emitieron comunicados para abordar la situación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el suceso en la estación La Merced. Y señaló que el jefe de sector acudió al lugar para mediar en la situación. Y finalmente permitió que la mujer trans viajara en el área de separación de género.

Además, la SSC anunció que no habrá tolerancia para ningún tipo de conducta que atente contra los derechos de las personas. En un compromiso con la inclusión, la uniformada involucrada recibirá capacitación en materia de equidad de género y respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+. De forma adicional, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI le impondrá un correctivo disciplinario. Que se integrará a su expediente y a la carpeta de investigación administrativa interna.

¿Mujeres trans pueden acceder al área exclusiva del STC?

Por su parte, el STC Metro indicó que ya ha iniciado una investigación para verificar que el actuar de la oficial haya sido conforme a los protocolos. La institución enfatizó que opera bajo lineamientos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad, y exhortó a los usuarios a denunciar cualquier acto de discriminación por motivo de género dentro de sus instalaciones.

El vagón exclusivo para mujeres en el Metro de la CDMX fue creado para brindar un espacio seguro y libre de acoso. Según la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Movilidad, este servicio es solo para mujeres y menores de 12 años. La Coordinación de la Unidad de Igualdad Sustantiva del Metro ha aclarado que las mujeres trans tienen el derecho de usar estos vagones sin distinción. Independientemente de su identidad de género. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) ha instruido a su personal de seguridad para que respeten este derecho y permitan el acceso a mujeres transgénero y transexuales.