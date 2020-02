Varios artistas han usado obras de arte, con o sin permiso del autor, para la creación de sus portadas

El diseño de las portadas discográficas fue ganando importancia con el paso de los años hasta convertirse en todo un arte; sucedió cuando las disqueras se dieron cuenta de que las ventas incrementaban gracias al atractivo visual.

Muchos diseñadores y artistas gráficos se han inspirado en obras de arte célebres para crear portadas que han resultado ser un éxito.

Algunos artistas han tomado prestado explícitamente los cuadros para convertirlos en la imagen de sus álbumes, otros lo han hecho de manera más sutil tomando algunos elementos de las obras e imitándolos.

A continuación te dejamos nuestra selección de portadas basadas en obras de arte:

1.Viva la vida de Coldplay- La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix

El diseño de la portada estuvo a cargo de Tappin Gofton y trabajo en conjunto con Chris Martin para todo el diseño.

Gofton impregnó a lo largo de todo el álbum un diseño basado en la obra de Eugéne Delacroix y para la portada usó su icónica obra La libertad guiando al pueblo, sin ninguna modificación.

La única intervención fue el título con pintura blanca en el que se puede leer Viva la Vida, el cual tomó de un cuadro homónimo de Frida Kahlo que Martin tomó de una visita a México.

Viva la Vida or Death and All His Friends se lanzó en el 2008, la obra fue elegida para representar el espíritu del álbum.

A la izquierda Viva la Vida de Coldplay. A la derecha La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix.

2. Renegades de Rage Against the Machine- Love de Robert Indiana

La portada del disco Renegades de Rage Against the Machine fue realizada más a modo de parodia que de inspiración de la obra Love de Robert Indiana.

La obra original fue realizada por Indiana en 1964 a modo de tarjeta de navidad para el MoMA.

Posteriormente se vendió como sello por el Servicio Postal Estadounidense a ocho centavos. Alcanzó tanta popularidad que el artista llegó a ser muy criticado.

A la izquierda Renegades de Rage Against. A la derecha Love de Robert Indiana.

3. A night on Town de Rod Stewart- Baile en el Moulin de la Galette de Renoir

El cuadro Baile en el Moulin de la Galette de Renoir fue utilizado en un principio como contraportada del disco A night on Town de Rod Stewart.

El cantante logró que en ediciones posteriores del álbum se cambiara el orden de la portada y contraportada, ya que no le gustaba la imagen original.

El cuadro de Renoir se puede apreciar con un efecto de póster y en el centro se encuentra Stewart.

Acerca del álbum, Stewart menciona en su autobiografía:

«Le pusieron esa imagen en la portada que tanto detestaba: aquella fotografía con el sombrero de paja y la copa de champán en la mano… …Creo que es la peor portada que he visto para un álbum. No sé cómo permití que saliera si luego terminé detestándola. Ahora me muero de vergüenza cada vez que alguien me enseña esa portada y me pide que le dedique el álbum. Por eso, normalmente le doy la vuelta y firmo donde aparece esa réplica del cuadro de Renoir, que al menos tiene un toque humorístico.”

A la izquierda A night on the Town de Rod Stewart. A la derecha Baile en el Moulin de la Galette de Renoir.

4. Absolution de Muse- Golconda de René Magritte

La portada del álbum Absolution de Muse no utiliza explícitamente la obra de Magritte, sin embargo, esta basado en la pintura surrealista Golconda.

En la imagen lanzada a la luz en el 2003 podemos apreciar las sombras en el piso de varias figuras humanas suspendidas en el aire, tal como aparece en la obra del artista.

A la izquierda Absolution de Muse. A la derecha Golconda de René Magritte.

5. Use your illusion I & II de Guns N` Roses- La escuela de Atenas de Rafael

Mark Kostabi fue el artista encargadlo de diseñar las portadas de estos dos álbumes. Axl Rose vio la pintura de este artista que estaba basada en el fresco de Rafael La escuela de Atenas y quiso que formara parte de su disco.

Este fue el primer acercamiento a otros géneros que tuvo Guns N’ Roses, sin alejarse por completo del Hard Rock.

Los dos álbumes utilizaron el mismo diseño, solo que el primero en tonos rojos y anaranjados y el segundo con tonos azules.

A la izquierda Use your illusion I & II de Guns N` Roses. A la derecha La escuela de Atenas de Rafael.

6. You could have it so much better de Franz Ferdinand- Cartel soviético de Alexandr Ródchenko

Esta portada se basó en el cartel de Alexandr Ródchenko realizado en 1924.

La mujer que aparece es la escritora Lilya Birk. El eslogan original del cartel era ¡Libros! Pasión y cultura, el cual sustituyó la banda escocesa por su nombre.

El álbum fue publicado en el 2005.

A la izquierda You could have it so much better de Franz Ferdinand. A la derecha Cartel soviético de Alexandr Ródchenko.

7. Music for Pleasure de The Damned- Composición Nº 8 de Kandinsky

Fue realizado por el diseñador Barney Bubbles. En la portada aparece el nombre y los retratos de cada uno de los miembros de la banda, aunque sea muy difícil de identificar.

El disco de la banda de punk británica fue lanzado en 1977.

A la izquierda Music for Pleasure de The Damned. A la derecha Composición Nº 8 de Kandinsky.

8. De stijl de White Stripes- Composición en rojo, azul y amarillo de Piet Mondrian

La portada se basa en el movimiento artístico neoclasicismo surgido en Países Bajos, el cual los influenció bastante.

No solamente hicieron referencia al movimiento en su portada, sino también en el título del disco De Stijl (el estlilo), así era conocido el movimiento en los países bajos.

Piet Mondrian es el artista más destacado de este movimiento, y White Stripes utilizó una de sus composiciones para la portada del disco, sustituyendo los colores originales por los característicos de la banda: rojo, negro y blanco.

A la izquierda De stijl de White Stripes. A la derecha Composición en rojo, azul y amarillo de Piet Mondrian.

9. Power, corruption & Lies de New Order- A basket of roses de Henri Fantin-Latour

Creado por el diseñador Peter Saville fue el encargado de realizar esta portada.

La imagen fue una reproducción del cuadro Cesta de Rosas de Henri Fantin-Latour.

Saville colocó un código de color para sustituir el nombre y el título del disco, el cual se podía descifrar en la contraportada del código.

A la izquierda Power, corruption & Lies de New Order. A la derecha A basket of roses de Henri Fantin-Latour.

10. New Life de Depeche Mode- Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo de Salvador Dalí

Esta portada fue realizada para el sencillo New Life del álbum Speak and spell.

Depeche Mode se inspiró en el cuadro del surrealista Salvador Dalí llamado Niño geopolítico observando el nacimiento del hombre nuevo que representa la renovación, la vida y la continuidad.

Fue de cierta manera una metáfora de lo que venía para sus creaciones musicales.

Fuente: Huffingtonpost, Historia del arte.

TE PUEDE INTERESAR

MATI KLARWEIN: EL ARTISTA DE LAS PORTADAS PSICODÉLICAS

DESCARGA GRATIS MÁS DE 100,000 IMÁGENES DE OBRAS DE ARTE DE MUSEOS DE PARÍS

CARTELES DE PELÍCULAS HECHOS EN ARTE POP

ESCENAS DE PELÍCULAS INSPIRADAS EN EL ARTE

DESCARGA GRATIS 375,000 OBRAS DE ARTE DEL MET DE NUEVA YORK