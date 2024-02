Disney buscó colaborar con Kate Haring

Keith Haring y Walt Disney tuvieron una relación cercana sin saberlo. El artista fue un fanático de los dibujos animados y lo mostraba con su arte, garabateando figuras de Mickey Mouse durante sus intervenciones en las paredes del metro y clubes de arte en Nueva York durante la década de 1980. Haring falleció sin ver una colaboración tangible entre el ratón más famosos del mundo y su inigualable arte, sin embargo, la invitación si existió.

Esto se revela en el próximo libro biográfico «Radiant: The Life and Line of Keith Haring» que se publicará a principios del mes que entra, donde el autor Brad Gooch revela que en los últimos días agónicos de Keith Haring, mientras libraba su última batalla contra el SIDA conectado a un tanque de oxígeno y recibiendo medicamento intravenoso, le llegó una carta de Walt Disney Studios.

Ingrid Sischy, la crítica y ex editora internacional de Vanity Fair, había informado sobre esta carta en 1997, los detalles del texto no habían sido revelados ampliamente, hasta ahora con la biografía próxima a publicarse. Según Gooch, Disney buscó una colaboración con Haring, lo cual era un deseo latente del artista y en específico se le solicitó un proyecto que consistía en un «Mickey Mouse visto a través de los ojos de Keith Haring».

La actual directora ejecutiva de su fundación, Julia Gruen, quien además fue íntima amiga de Haring, fue quien leyó la carta al artista que pasaba por momentos de lucidez espontánea. Por tanto, Haring creyó que la carta se trataba de un engaño por parte de su amiga en un intento por hacerlo sentir mejor y hacerle olvidar un poco del dolor que sentía y bajo esa primicia la ignoró.

Pese a esa desestimación del artista, la mancuerna de Keith Haring y Walt Disney terminó concretándose en 2021 al unirse la fundación del artista y la marca infantil para producir relojes Swatch, camisetas Uniqlo, bolsas Coach y hasta una edición de Converse con las representaciones de Mickey Mouse hechas en vida por el artista. Esto, a manera de homenaje al deseo del artista cuya fundación declaró: “Al colaborar con Disney, podemos dar vida a su obra de arte a través de un nuevo medio y continuar celebrando su influencia duradera en la comunidad artística y las generaciones futuras”