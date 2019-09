DISNEY+ INCLUIRÁ SERIES MARVEL ANIMADAS DE LOS 90´S

Disney, la compañía de entretenimiento más grande del mundo está por estrenar su plataforma de streaming. Disney pretende atraer al público con producciones de contenido original. La plataforma tendrá material de National Geographic, el catálogo de la FOX, producciones de Pixar, Marvel y Star Wars.

Disney+ será lanzado de manera oficial el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, en México estará disponible hasta el próximo año. Los seguidores de las series animadas de Marvel podrán sentir que regresan a su infancia con las series que estarán disponibles.

Un fan que ya está probando Disney + en su versión beta reveló algunas de las series de los años 90 que podremos ver, se encuentran algunos titulos como Spider-Woman (1979), Spider–Man (1981), Spider-Man and His Amazing Friends (1982), X-Men (1992), Iron Man (1994), Fantastic Four (1994), The Incredible Hulk (1996).

Disney+ will have classic Marvel animated series like X-Men ‘92, Spider-Man ‘94, Spider-Woman ‘79, Spider-Man ‘81, Spider-Man and his Amazing Friends, Iron Man ‘94, Fantastic Four ‘94, Incredible Hulk, Silver Surfer, and Spider-Man Unlimited. pic.twitter.com/Yzj3DiZtwg — Disney+ Updates (@moredisneyplus) September 12, 2019

Disney+ compartió a través de su cuenta de Instagram una galería de otras series animadas que podremos ver como Gárgolas, Patoaventuras, Chip, Muppet Babbies y Dale Rescatadores. Disney Plus solo contará con cuatro películas del universo Marvel el primer día, en Países Bajos, lugar donde se estrenó la versión beta ya tienen 18.

Los superhéroes son clásicos y serán un elemento indispensable en el servicio, las personas que siguieron estás series desde chicos podrán ver las temporadas completas. La animación ha mejorado bastante, pero no hay nada como revivir estas series tal y como las conocieron.

TE PUEDE INTERESAR

LA QUINTA TEMPORADA DE BLACK MIRROR TENDRÁ ACTORES DE MARVEL Y DC

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL, UNA DIVERTIDA ENTREGA ESPACIAL

DETECTIVE PIKACHU: EL ADORABLE HOMENAJE A NUESTRA INFANCIA

ESTO NO ES PIRATERÍA: APPS PARA VER SERIES Y PELÍCULAS GRATIS

TENDREMOS UN MORTY MALVADO PARA LA CUARTA TEMPORADA DE RICK AND MORTY