DISNEY REVELÓ LAS SERIES QUE ESTARÁN EN SU PLATAFORMA

Disney, la compañía de entretenimiento más grande del mundo está por estrenar su plataforma de streaming, desde su anuncio ha dado mucho de que hablar. Disney+ pretende atraer al público con producciones de contenido original.

La plataforma tendrá material de National Geographic, el catálogo de la FOX, producciones de Pixar, Marvel y Star Wars. Disney+ será lanzado de manera oficial el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, en México estará disponible hasta el próximo año.

Disney reveló las series y películas que estarán en su catálogo dentro de la plataforma que están por estrenar, las personas que siguieron estás series desde chicos podrán ver las temporadas completas. La animación ha mejorado bastante, pero no hay nada como revivir estas series tal y como las conocieron.

A continuación te presentamos una lista de las series y películas que estarán disponibles en la plataforma Disney+.

Películas animadas

Pinocchio (1940), Dumbo (1941), Bambi (1942), Cinderella (1950), Peter Pan (1953), Robin Hood (1973), Aladdin (1992), The Lion King (1994), A Goofy Movie (1995), Pocahontas (1995), Hercules (1997), Pooh’s Grand Adventure: The Search for Christopher Robin (1997), The Lion King II: Simba’s Pride (1998), The Tigger Movie (2000), Atlantis: The Lost Empire (2001), Winnie the Pooh: A Very Merry Pooh Year (2002), Frozen (2013), Big Hero 6 (2014)Moana (2016), Zootopia (2016), Ice Age: The Great Egg-Scapade (2016).

Series animadas

DuckTales (1987), The New Adventures of Winnie the Pooh (1988), Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers (1989), The Simpsons (1989), Phineas and Ferb (2007), Mickey and the Roadster Racers (2017), Tangled: The Series (2017), Puppy Dog Pals (2017), Vampirina (2017), Big Hero 6: The Series (2017), Muppet Babies (2018), Legend of the Three Caballeros (2018).

