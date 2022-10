Disqueras punk que ayudaron a moldear el underground

Quizás el aporte más importante del punk es el hecho de enseñar al mundo que es posible hacer las cosas de manera independiente. Durante décadas las bandas se juntaron alrededor de foros y colectivos que les dieron un espacio para mostrar su creatividad. Es en ese momento en el que nacen las primeras disqueras punk. Estas fueron fundamentales para documentar y distribuir esta música que era vista con recelo desde el mainstream.

En todo el mundo surgieron disqueras punk. Algunas de ellas nacieron para publicar un sólo disco, el de sus fundadores. Otras tuvieron siempre la intención de apoyar una escena local o un subgénero emergente. En fin, el caso es que de una u otra forma estos sellos independientes fueron escenciales para el desarrollo de esta subcultura.

Te dejamos aquí algunas de estas disqueras punk que consideramos fundamentales para el desarrollo del punk:

Dischord Records

Fundada por Ian MacKaye (ex Minor Threat). La idea general de esta disquera punk a la hora de su fundación fue promover la escena harcore a la que Ian pertenecía. De hecho Minor Threat fue uno de sus primeros lanzamientos. A lo largo de sus historia a firmado a proyectos de la talla de Black Eyes, Embrace, Fugazi, Jawbox y Teen Idles.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Victory Records

Formada en 1989, Victory Records es una de las disqueras punks independientes más importantes de la historia. Las bandas que han firmado han sido de vital importancia a la hora de moldear, no sólo el punk sino el metal, emo, hard core y demás variantes alternativas.

Las bandas más importantes que han pasado por Victory Records son: A Day To Remenber, Comback Kid, Catch 22, Emmure, Terror y Thursday.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Lookout Records

Sin lugar a dudas Lookout Records fue una de las disqueras punk más importantes de finales de los años 80. Se le conoce por apoyar a las bandas de la Bahía de San Francisco, siendo el sello que lanzó los primeros trabajos de Green Day, además de bandas como Operation Ivy.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Fat Wreck Chords

Disquera fundada por Fat Mike, conocido frontman de NOFX. Su sonido va muy orientado hacia el el punk rock y el skate punk. El sonido de las bandas que forman parte de este sello es muy particular y ayudó a forjar el pop punk de principios de los 2000.

Las bandas más representativas de esta disquera punk son: No Use For A Name, Lagwagon, Propagandhi, Face To Face y Sick Of It All.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Epitaph Records

Por último tenemos a la disquera punk más exitosa de todos los tiempos. Inició como un sello dedicado a publicar los discos de Bad Religion. Sin embargo, pronto evolucionó hasta convertirse en la disquera independiente más exitosa de todos los tiempos, siendo pilar en la evolución de la música alternativa los últimos 40 años.

Además de Bad Religion, Epitaph Records ha contado entre sus filas a bandas de la talla de The Offspring, Rancid, Descendents, Bring Me The Horizon, The Interrupters, etc.