POR QUÉ NO TE PUEDES PERDER ‘DOCTOR SUEÑO’, LA SECUELA DE ‘EL RESPLANDOR’

No hay duda que el clásico de horror dirigido por el icónico Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall, El resplandor (The Shining), no sólo marcó una era en el quehacer fílmico, inclusive hoy sigue siendo una de las películas referentes si buscas tener las peores pesadillas.

El legado de la película tiene como origen la terrorífica mente de Stephen King, quien también se encargó de escribir Doctor Sueño, sí, la secuela, historia que ha sido adaptada por el nacido en Salem, Mike Flanagan y está próxima a estrenarse.

Tras el reciente lanzamiento del primer tráiler de Doctor Sueño, los fanáticos se hicieron presentes mostrando el fervor por la cinta que comenzará a crecer y crecer en su camino al estreno oficial (ya lo verás) planeado para el próximo 8 de noviembre en EE.UU.; a continuación te presentaremos puntos cruciales por los que no te puedes perder (en serio por nada del mundo) la secuela de El resplandor, la icónica cinta de 1980.

La película es protagonizada por el escocés ganador del Globo de Oro, Ewan McGregor, quien a lo largo de su carrera actoral a demostrado que puede tomar cualquier rol y darle un sello único sin importar qué tan retorcido sea el libreto. Sin embargo McGregor no es el único talentoso dentro del reparto, lo acompañaron la carismática y ahora estrella de Hollywood, Rebecca Ferguson y el pequeño Jacob Tremblay, quien ha demostrado que puede arrojar interpretaciones sobresalientes como en La habitación (2015) o Extraordinario (2017). El director de la cinta, Mike Flanagan, tiene un amplio curriculum de cintas terroríficas, fue el encargado de llevar a la pantalla grande títulos como: Absentia (2011), Oculus (2013), Hush (2016), Somnia: Antes de despertar (2016) y Ouija: El origen del mal (2016). Y si lo tuyo son las nuevas tecnologías y no sueltas en ningún instante tu cuenta de Netflix, debemos contarte que Flanagan fue el director de Gerald’s Game (2017) y también fue el creador y mandamás en los diez capítulos de la exitosa serie de horror, The Haunting of Hill House (2018), producción que volverá en 2020 con su segunda temporada, si quieres conocer datos impresionantes de la serie, háznoslo saber. Existe una curiosa anécdota sobre el desagrado de Stephen King por la versión cinematográfica de El resplandor, ya que Stanley Kubrick cambió distintas partes de la historia original escrita por King para llevarla a la pantalla grande. Relacionado al punto anterior, Flanagan sostuvo largas conversaciones con Stephen King para que aceptara la adaptación de Doctor Sueño teniendo en mente que sería la secuela directa a la película de Kubrick, lo que le llevaría a aceptar los cambios de historia hechos en el metraje de 1980, por fortuna King accedió y fue así como Flanagan se hizo de la valiosa aprobación del famoso escritor. Si observas detenidamente el tráiler de Doctor Sueño, podrás notar algunas de las icónicas escenas de El resplandor, sin embargo por sorprendente que parezca, Mike Flanagan recreó todas ellas, no son las originales… bueno, hay una excepción: la escena de los elevadores, esta sí que fue tomada del metraje original de Stanley Kubrick, pero el resto son muestra del talento de Flanagan. Y fue justamente el director quien dijo lo siguiente: «Este proyecto ha tenido para mí los dos momentos más angustiosos de toda mi carrera», mencionó Flanagan. “El primero fue enviar el primer borrador del guión a Stephen King, y eso fue absolutamente aterrador, pero afortunadamente lo amó”. “Y el segundo fue al final, muy recientemente, de este proceso de postproducción, cuando la película se envió a Stephen para verla y también a la propiedad de Kubrick. Ambos salieron muy bien, y esa fue siempre la esperanza”.

Ahora lo sabes, Doctor Sueño es más que una simple secuela con fines meramente comerciales y sólo porque sí, Mike Flanagan buscó a lo largo del proceso de dos años tener una historia con fuerza y lo suficientemente valiosa para que el mismo Stephen King la aprobara, esto sumado a las prometedoras interpretaciones de Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Jacob Tremblay, podrían esperanzarnos a tener una valiosa y terrorífica película.

