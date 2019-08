Si de creatividad se trata, Hermann Vaske es el director y productor indicado para producir un documental sobre los personajes más creativos.

Como productor ha trabajado con seres humanos del calibre The Dalai Lama, Nelson Mandela y por supuesto la performancera Marina Abramovic. Ganador del Grimme Award (TV Oscar de Alemania) y más de 100 premios creativos, incluidos Cannes Lions y Clios.

Tan solo en 30 años Vaske, ha viajado alrededor del mundo y en el proceso, fue intensificando sus pensamientos sobre por qué una persona termina siendo tan creativa.

Dichas inquietudes se volvieron su punto de partida, así que decidió producir un documental que lleva por nombre: Why Are We Creative. Donde nos pone en contacto con algunas de las mentes más creativas y visionarias que existen en el mundo del cine, la música y el arte.

Nomás para que te des un vistazo, figuran las experiencias de:

David Bowie, Björk, Quentin Tarantino, David Lynch, Nick Cave, Ai Weiwei, Wim Wenders, Philippe Stark, Yoko Ono, John Hegarty, Yohji Yamamoto, Damien Hirst, Angelina Jolie, Nobuyoshi Araki, Bono, Jimmy Page, Vivienne Westwood y Masha Alekhina de Pussy Riot.

El documental también estará complementado por trabajos anteriores del mismo Vaske, como son las grabaciones del programa que tenía el director y donde aparece Björk y Bono.

Seguimos en la espera de la fecha de estreno, primero en Norteamérica. Por ahora ya existen cadenas que adquirieron los derechos para presentarla como Sky Arts.

Mientras te dejamos el trailer:

