Jim Morrison, el Rey Lagarto será homenajeado en un nuevo documental con contenido jamás antes visto en la historia de la estrella. El documental se centrará en Morrison como un «erudito», donde saldrán a la luz detalles de su carrera y el artista multidisciplinar que fue. Desde su papel como líder de The Doors hasta sus períodos en la poesía y el cine.

Por el momento no se le ha dado un título oficial al documental y siguen en la búsqueda del director perfecto; pero lo que sí sabemos es el proyecto es desarrollado por la propiedad de Morrison y Jampol Artist Management (JAM Inc.). Quienes se dedican a supervisar los legados de The Doors y Janis Joplin. En cuanto a su producción, esta corre a cargo del estudio independiente Gunpowder & Sky, en conjunto con Jeff Pollack de FourScore Entertainment.

En resumen, todo está siendo con licencia y con control de calidad lo que augura un buen filme sobre el cantante. Porque esto significa también la aprobación por parte de la herencia de Morrison, quienes darán acceso a los productores a una amplia colección de música, poesía y arte nunca antes visto. Justamente Van Toffler, director ejecutivo de Gunpowder & Sky dio un pequeño adelanto de lo que se verá, lo cual tiene muy emocionados a todos sus seguidores.

«Acaban de desenterrar todos estos diarios y notas y eso es lo que me intriga: tener imágenes, escritos e información sobre Jim que nunca han sido expuestos». Van Toffler

Exactamente, se verá a profundidad esa faceta del rey Lagarto que para mucho sigue siendo desconocida. Seremos afortunados de poder presenciar en un filme lo más cercano a quién fue el verdadero Jim Morrison.

Otro aspecto que cambia bastante en comparación con otros filmes, es que éste nuevo proyecto es el primero que busca centrarse únicamente en Jim Morrison, a diferencia de los otros que subrayan más su papel en The Doors, como lo vimos en la película biográfica de la banda lanzada en 1991 de Oliver Stone.

“Jim Morrison ha sido conocido como la estrella del rock dionisíaco vestido con pantalones de cuero, el guapo dios griego, increíble cantante, chamán e intérprete. Pero Jim era un erudito. Jim era poeta, escritor y cineasta mucho antes de que pensara en la música ”. Jeff Jampol, director ejecutivo de JAM Inc.

Como se mencionaba en un principio, a pesar de no contar con un título, ni con director, la producción ya se puso un límite para lanzar el documental. La fecha está vagamente programada para estrenarse a finales de 2022 o a principios de 2023.