John Cassavetes, fue el pionero y uno de los más grandes iconoclastas del séptimo arte; es considerado un gran representante del cine independiente estadounidense. Su película Shadows fue sumamente relevante, pues marcó el inicio de la llamada Escuela de Nueva York en el séptimo arte. Otros de sus títulos destacables son: Faces, Maridos, Una mujer bajo la influencia, Gloria y Love Streams.

En cuanto a sus roles como actor figuró en cintas como Crimen en las calles, The Killers, The Fury, Whose Life is It Anhway? entre muchas otras. Una herramienta a la que el cineasta acudía cada que se encontraba dirigiendo un proyecto, era la improvisación, Cassavetes permitía a sus actores llevar sus propias interpretaciones de los personajes a la escena. La escena en general estaba escrita, pero la actuación no.Se dice que también era muy abierto a escuchar propuestas por parte de su elenco.

A Constant Forge

El documental fue estrenado en el año 2000, y es dirigida por Charles Kiselyak; un conocido documentalista reconocido principalmente porque su especialización en estudiar el cine de los años 70 a los 80. Recordado por otros trabajos igual de carácter documental para Easy Rider(1969) por ejemplo, o One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) y Tootsie (1982). Por mencionar solo algunas cintas.

A Constant Forge, es sobre la vida y obra de John Cassavetes. Contiene entrevistas con el mismo cineasta, así como recuerdos de actores que han trabajado con él y pensamientos de admiradores, como Lynn Carlin, Seymour Cassel, Peter Falk y John A. En el filme se incluyen también fotografías raras, material de archivo inédito que para todo fan es una completa joya.

Otra de las alternativas para sumergirse en el mundo del revolucionario cineasta es el libro Cassavetes on Cassavetes escrito por Ray Carney. Donde también es narrada su vida y se aborda su trayectoria y obras fílmicas. Por el momento te compartimos el siguiente link para que puedas ver de manera gratuita el documental completo.

