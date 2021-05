MIRA EL DOCUMENTAL DEL ESTUDIO ROCKFIELD EN STREAMING

El 14 de mayo se estrenó en formato digital el documental sobre el famoso estudio de grabación galés Rockfield, que debutó en el Reino Unido el año pasado. ‘Rockfield: The Studio on the Farm’ presenta entrevistas con algunos de las célebres personalidades que acudieron al recinto; incluyendo a Robert Plant; Black Sabbath; Liam Gallagher; Coldplay; Simple Minds; Hawkwind, entre otros.

La película también ofrece imágenes de archivo de las diversas grabaciones y actividades que ahí desempeñaron otros actos icónicos como Queen; los Stone Roses; o Manic Street Preachers. Rockfield es especialmente conocido por ser el lugar en donde Queen trabajó tanto en «Bohemian Rhapsody» como en el álbum ‘A Night at the Opera’ (1975); trasladándose allí después de comenzar a grabar en otro estudio residencial, Ridge Farm, en West Sussex, Inglaterra.

La película de Rockfield es dirigida por Hannah Berryman, quien el año pasado supervisó la aclamada producción de BBC Films ‘Miss Mundo 1970: Beauty Queens’ y ‘Bedlam’. Por su parte, ‘Rockfield: The Studio on the Farm’ estará disponible por aquí como lanzamiento directo al consumidor vía Watch Now Home; antes de llegar a otras plataformas digitales.

El documental se emitió por primera vez en el Reino Unido vía BBC Two en julio del 2020, y nuevamente durante la temporada navideña. A través de archivos, animaciones y entrevistas personales; cuenta la historia de cómo los hermanos Kingsley y Charles Ward hicieron realidad su sueño de construir un estudio de grabación en el ático de una granja familiar, en una apacible y remota campiña galesa del pueblo de Monmouthshire.

Ozzy Osbourne, ex-líder de Black Sabbath, rememora en el metraje cómo fueron sus días en el legendario estudio:

«Sólo ir de Birmingham a Monmouth era una aventura. No lo entiendes, nunca habíamos estado en un estudio, nunca habíamos estado en una granja». Ozzy Osbourne.

Mientras tanto, el menor de los hermanos Gallagher, Liam; dijo sobre la estancia de Oasis para grabar ‘(What’s The Story) Morning Glory?’:

«Vivías allí y no salías del estudio hasta que tenías el disco terminado. Era como la casa de Gran Hermano, pero con canciones». Liam Gallagher.

Tal y como describe la publicidad del largometraje, los fundadores«sacaban a los animales de los graneros y trasladaban a los músicos a la habitación libre de Nan. Inadvertidamente, habían lanzado el primer estudio de grabación residencial independiente del mundo: Rockfield«.

Para finalizar, la directora Berryman afirmó sobre el docu-filme:

«En cierto modo, la película trata sobre la dinámica de grupo, la intensidad y la naturaleza de «hacer o deshacer» el el formato de grabación residencial, algo que con la tecnología está en decadencia. Esa intensidad estuvo a punto de quebrar a algunas bandas, pero también produjo temas que han resistido el paso del tiempo, y quizá se pueda escuchar todo lo que pasó en esta granja aislada en esa música, el placer y el dolor.»

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>