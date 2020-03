Te compartimos estos documentales sobre bandas de Reino Unido

The Libertines: There Are No Innocent Bystanders

Este es uno de los documentales para entender la escena british. El regreso de The Libertines, una banda indie que con tan solo dos discos pudo crear himnos generacionales. Además de documentar el rencuentro de la banda Peter Sargent (director de la cinta), logró plasmar la relación de amor entre Pete Doherty y Carl Barat.

Este trabajo es el único testimonio de aquella relación tan tormentosa que termino con una gran banda. Lo mejor del documental son las entrevistas hechas a Pete y Carl donde explican como se conocieron.

Nos conocimos cuando yo estaba en Brunel,yo no estudiaba mucho.Y yo era amigo de su hermana, Amy Jo. Ella tenía un hermano que era un arrogante,una especie de aspirante a poeta sin guitarra.

The Stone Roses:Made of Stone

Dirigido por Shane Meadwos, The Stone Roses:Made of Ston intenta narrar toda la historia de la banda, desde su fundación en 1983 hasta su reunión en 2012.

La película muestra escenas inéditas de sus primeros conciertos que contrastan con las escenas donde la banda intenta ofrecer un shoe después de estar 15 años separados. Las primeras escenas son de una de las primeras entrevistas que tuvo la banda, donde decían los siguiente

Esperamos ser un gran grupo, sabemos que podemos ser un gran grupo. Ignoramos al mundo y nos concentramos en destruir a Manchester. Porque queríamos ser la banda más grande de nuestra calle

Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets

Florian Habicht director del filme, intento hacer algo distinto,algo que pocos documentales muestran la historia de una banda contada por sus seguidores .Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets, es la historia de la banda liderada por Jarvis Cocker este trabajo muestra lo que significó la música de Pulp en la vida de sus fans.

En una de las escenas, se puede ver a una de las fans leyendo la letra del tema Help the Aged

Ayuda a los ancianos porque un día tu también serás viejo…y quizás necesites a alguien que pueda sacarte adelante. Y si observas detenidamente detrás de las arrugas de sus rostros,podrías ver hacia donde te diriges y es un lugar tan solitario. Mientras tanto intentemos olvidar que nada dura para siempre. No es para tanto,así que danos ese sentimiento. Es gracioso como todo se desvanece.

«Me gusta por es justo lo que siento.Envejecer es lo que pasa y deberíamos sentirnos tranquilos con eso» explica la fan de casi 50 años.

No Distance Left To Run

En 2009 Blur regresó para ofrecer un par de concierto en Glastonbury y Hyde Park. Dylan Southern y Will Lovelace, fueron los encargados de capturar ese momento. No Distance Left To Run, contiene material exclusivo,entrevistas intimas que detallan la historia de Blur.

Durante las entrevistas Damon y compañía, comparten como vivieron el éxito de la banda.

Conseguimos un contrato discográfico bastante rápido,lo cual fue bueno y malo.Teníamos unos 20 o 21 años . Una parte de ti tiene mucha confianza y otra mucho inseguridad.¿Qué sabes a los 20? No sabía lo que significaba un contrato discográfico