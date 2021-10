Prime Video poco a poco se posiciona como una de las plataformas para streaming más cotizadas del mercado. Cuenta con una gran variedad de contenido para todos los gustos y siempre busca mantenerse a la vanguardia para que los usuarios permanezcan. Pero sobre todo disfruten de un abanico muy nutrido de filmes, series y documentales. Un gran ejemplo es el área musical, ya que contiene tesoros increíbles de conciertos en vivo y hasta la historia detrás de las bandas más emblemáticas de rock o más géneros musicales.

A continuación te dejamos una lista con trece opciones de documentales sobre música que no puedes perderte. Atrévete a maratonear con las obras maestras que Prime Video esconde en sus profundidades. Encontrarás a bandas como Depeche Mode con su documental Spirits in the Forest, que muestra lo sucedido después de su gira con 130 conciertos, justamente cuando finaliza Global Spirit Tour en Berlín. Este documental se centra en 6 fans que vivieron el concierto de aquella noche y sus historias mientras viajan a Berlín desde otros rincones del mundo.

Otra banda más contemporánea que figura en el conteo es Foals con un filme documental que inmortaliza dos de los conciertos más importantes de la banda originaria de Oxford. Así mismo Coldplay con un documental dirigido por Mat Whitecross, autor de algunos de sus videoclips más memorables, donde muestran la evolución de la banda británica liderada por Chris Martin en los últimos 20 años.

Rock clásico en español

No podía faltar en el conteo un buen documental acerca del rock en español, y un buen referente es Rita, el documental. Un proyecto que se convierte en el retrato íntimo, estético y político de una época en México a través de la biografía de la artista mexicana Rita Guerrero. En cuanto a los clásicos, tenemos títulos como L7 Pretend We’re Dead. Una mirada a la banda de punk con entrevistas como respaldo. Y otro título más que es Can’t Stand Losing You de The Police.

Estos son solo algunos de los increíbles documentales sobre música que encuentras en Prime Video, sin embargo es recomendable que te des un clavado porque no sabrás con cual iniciar.

The Devil & Daniel Johnston

Visualist: Those You See Beyond

Rita

My Buddha is Punk

Depeche Mode: Spirits in the Forest

Foals: Rip Up The Road

L7: Pretend We’re Dead

A Night With Lou Reed

Buenavista Social Club

Surviving The Police

Stevie Nicks: Through The Looking Glass

Joe Strummer: The Future is Unwritten

Coldplay: A Head Full Of Dreams

Jack White: Kneeling At The Anthem D.C.

¿Has visto alguno? ¿Cuál más recomendarías?