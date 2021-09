SEIS DOCUMENTALES DIRIGIDOS POR MUJERES CINEASTAS

Probablemente ya tengas a tus cineastas favoritas, mujeres artistas como Agnès Varda o Chantal Akerman. Pero puede ser que todavía no hayas visto sus proyectos alternos o más experimentales, como son los documentales. Cada una de las directoras de cine deja su huella y estilo impregnado en el estilo de narrar y presentarnos temas muy controversiales que no llevan a la reflexión profunda de la vida.

Baño de vida (2016)

Un filme dirigido por Dalia Reyes lanzado en 2016. A través de este documental nos lleva a la vida de los baños públicos a través de las voces de tres personajes: Felipe, encargado de los baños desde 1984; Juana, barrendera del centro de la Ciudad de México; y José, clienta asidua desde hace más de 40 años. Un interesantísimo proyecto ya que nos muestra esa cara que muchas veces ignoramos de los baños públicos que se siguen utilizando en la ciudad. Están integrados por los famosos cuartos de vapor, las regaderas y el ir y venir de muchas personas en estos espacios.

Amazona (2017)

Amazona es una película documental de origen colombiano. Fue estrenada en 2017; dirigida y escrita por Clare Weiskopf. Narra la historia de Val y Clare: una madre y una hija. Después de la trágica muerte de su hija mayor, Val dejó a sus hijos y a su familia y escapó a la selva colombiana en busca de su propia identidad. Clare tenía solo once años cuando su madre se fue y no podía entender lo que estaba buscando. Un hijo que se convirtió en adicto, tres rupturas y una familia fracturada quedaron atrás. Ahora Clare está embarazada y decide confrontar a su madre, curar las heridas del pasado y tratar de definir la maternidad en sus propios términos. Ambas protagonistas emprenden un viaje, donde exploran los límites entre la responsabilidad y la libertad, el poder del amor y descubren el verdadero significado de la familia.

Là-bas (2006)

En inglés Down There, una cinta documental de cine de arte independiente. Es dirigida por Chantal Akerman. Fue filmada cuando la cineasta pasó un buen tiempo en Tel Aviv, Chantal Akerman donde recorre las memorias de la infancia y el pasado de una familia judía. Es una cinta muy diferente a las que has visto anteriormente, pues Chantal Akerman lo hace todo desde la reflexión de un apartamento y las miradas de sus vecinos a través de la ventana. Podría verse como un tipo encierro, algo muy aplicable a lo que vivimos con el confinamiento.

Los Espigadores y la espigadora (2000)

Les glaneurs et la glaneuse, en español: Los espigadores y la espigadora, es un documental francés del año 2000 dirigido por la aclamada cineasta Agnès Varda. Tal y como el título lo indica trata sobre los espigadores, traperos y el trabajo que implica la recolección. Aquí vemos cómo la cinta se va desarrollando alrededor de unos colectores que buscan comida, frutillas y relaciones interpersonales.

Varda se dio la tarea de viajar por los campos y ciudades de Francia filmando además de dichos colectores también se enfocó a los traperos y recolectores urbanos, incluyendo al propietario de un salubre restaurante cuyos antecesores eran también recolectores.

Aquí verás la famosa escena de «La danza de la tapa de la lente», pues Varda olvidó apagar la cámara mientras camina por las calles, grabando lo que se atraviese a su paso.

Enmienda XIII (2016)

En inglés 13th, es un documental de origen estadounidense lanzado en 2016. Bajo la dirección de Ava DuVernay. La película explora la intersección entre raza, justicia y encarcelamiento masivo en los Estados Unidos. El punto principal de la directora es que ella sostiene que la esclavitud se ha perpetuado desde el final de la Guerra Civil estadounidense a través de un sistema de criminilización que permitía a la policía arrestar a los libertos pobres y obligarlos a trabajar para el Estado.

La cinta es narrada a través de la voz de varios activistas, académicos, figuras políticas de los ambos partidos políticos de Estados Unidos y figuras públicas, como Angela Davis, Van Jones, Newt Gingrich, Cory Booker, y otros.