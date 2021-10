HBO guarda documentales sobre música increíbles. Uno de los gigantes de las plataformas de streaming tiene un apartado con filmes muy especiales de los mejores músicos, conciertos, estrellas y genios del mundo de la música. Muchas veces no tenemos ni idea de los tesoros que podemos encontrarnos en las profundidades de HBO, por eso te dejamos esta nutrida lista de documentales para gustos variados. Encontrarás desde el mítico festival Woodstock ‘99: Peace, Love, and Rage; hasta el compilado que narra los últimos años de existencia del gran David Bowie. Siendo en ese tiempo cuando se gestaron (casi en secreto) los últimos álbumes del artista: The Next Day y Blackstar, además del musical de Broadway titulado Lazarus.

Ramones: Rock n Roll High School

Rock ‘N’Roll High School, una película de de comedia musical dirigida por Allan Arkush y estrenada en 1979. Se trata de un film que cuenta con una banda sonora impresionante como la famosa “Rock ‘N’Roll High School” y más aportaciones de Ramones así como de Nick Lowe, Alice Cooper, Chuck Berry o Eddie and The Hot Rods.

David Bowie: The Last Five Years

Como lo mencionábamos al inicio, es el documental que nos da una mirada íntima y personal del legado de David Bowie, enfocándose sobre todo en sus últimos años de vida.

Rolling Stones: Gimme Shelter

Los cineastas Albert Maysles, David Maysles y Charlotte Zwerin muestran el concierto de los Rolling Stones en California en 1969. Durante el American Tour 1969, incluido el desastroso concierto de Altamont. El nombre de la película proviene de su canción «Gimme Shelter», extraída del disco lanzado en 1969, Let It Bleed.

Kurt Cobain: Montage of Heck

El controversial documental sobre parte de la vida y muerte de Kurt Cobain. Vale la pena mucho verlo porque muestra no solo su figura como cantante de Nirvana sino también su papel de amigo, marido y padre. El filme es el único autorizado por la familia Cobain y muestra imágenes de archivo privadas que nunca antes vieron la luz.

Bob Dylan: Don’t Look Back

Don’t Look Back es un documental filmado por D.A. Pennebaker que cubre principalmente la gira británica en la qu se embarcó Bob Dylan en 1965.

Woodstock 99: Peace, Love & Rage

A través de este documental podemos revivir la edición del festival Woodstock realizada en 1999, que se realizó al norte de Nueva York y rompió un récord albergando a 400 mil asistentes. El filme narra meticulosamente las afectaciones que se tuvieron, principalmente por el calor extremo y la mala planificación de sus organizadores.

David Byrne: American Utopia

Spike Lee dirige este brillante proyecto donde se documenta el espectáculo de Broadway realizado en 2019 del exlíder de los Talking Heads. David Byrne nos deleita con American Utopia, su fantástico concierto teatral.

The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart

Esta película sigue el ascenso del grupo y las complejidades de trabajar tan íntimamente junto a la familia. Así mismo la trayectoria que emprendieron los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb para alcanzar la fama en la década de 1960.

Bruce Springsteen: Western Stars

Se trata del documental sobre el disco número 19° del famoso músico estadounidense Bruce Springsteen. Acompañado de una banda y una orquesta completa, Springsteen interpreta las 13 canciones de su último álbum Western Stars.

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice

En 2019 se estrenó la cinta Linda Ronstadt, The Sound of My Voice. Donde repasan la vida de la cantante desde su infancia en Tucson y su larga trayectoria, hasta su jubilación en el 2011 debido a la enfermedad que desarrolló de párkinson.

