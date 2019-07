«DATE GRASA» CON ESTOS CINCO DOCUMENTALES DE PINTORES IMPERDIBLES

Dicen que somos la generación a la que se nos ha dado todo, ¿será? Bueno esa premisa es muy general y subjetiva pero sin lugar a dudas, el siglo pasado amerita un profundo análisis, pues todos los personajes inmiscuidos en dicha historia, nos dejaron piezas clave para transitar el mundo donde vivimos.

En los senderos de la pintura también tenemos personajes que dejaron huella. Lo relevante es conocer el contexto que hizo a esos artistas, convertirse en un referente para nosotros hoy día. Por eso te invitamos a ver los siguientes documentales.

Ai WeiWei, es más que un artista. Que por cierto hace unos meses andaba visitándonos en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM (MUAC) con su exposición Restablecer memorias. Ai WeiWe es un activista que a lo largo de su vida ha buscado la libertad como un derecho, a través del ejercicio constante de la crítica al gobierno chino, y el pretexto es su arte trascendental.

Never Sorry es una película que precisamente documenta dicha crítica hacia el gobierno chino. Fue sobreviviente de un asalto brutal en Sichuan, pasó 81 días de detención y además fue sometido a arresto domiciliario impuesto por el mismo gobierno chino. El documental es un retrato de este artista y activista dirigido por Alison Klayman.

Un referente muy importante del graffiti y el arte urbano es Banksy, cuyo personaje es anónimo, lo que mantiene misticismo y expectativa al público de este artista. Paradójicamente, esto ha hecho que coleccionistas del mundo se especialicen en desmontar sus obras de la calle, enmarcarlas y venderlas en cantidades millonarias.

El documental sobre este artista se llama Saving Bansky, está dirigido por Day y Mike Tarrolly. Acá se retrata la historia de los coleccionistas de arte que buscan “preservar” el legado de Banksy, supuestamente tratan de proteger sus obras de las calles y luego las venden.

En otro post ya hemos hablado un poco de Jean-Michel Basquiat, sobre su vestimenta Armani para pintar. Y como sabemos que la trayectoria del artista, aunque corta, fue fenómeno cultural por sus graffitis Samo (Same old shit) que finalmente fueron reconocidos por los grandes museos de arte en los 70´s en Nueva York. Donde se codeaba con Andy Warhol y los neoyorquinos más célebres de la época.

Pero su rápido ascenso en medio de excesos y drogas lo condujeron a la muerte en 1988. Justo el filme, Jean-Michel Basquiat: The Radiant Child de Tamra Davis, rinde homenaje al pintor mientras profundiza en su personalidad salvaje y cultural.

Así como tenemos artistas que ascienden rápido y duran poco tiempo de vida, tenemos artistas como la cubana Carmen Herrera, que a sus 89 años y después de 70 años de profesión, vendió su primera obra de forma profesional. Por fortuna, al poco tiempo, las instituciones artísticas comenzaron a distinguir su trabajo.

Y el cineasta Alison Klayman, para festejar los 100 años de vida de la artista en 2016, realizó un documental titulado The 100 Years Show que retrata el testimonio de Herrera en el mundo artístico y su firmeza en el camino hacía él.

Y para finalizar, vamos a Filadelfia con una de las mejores colecciones del mundo del arte contemporáneo: la Fundación Barnes. Albert C. Barnes, doctor en farmacia, desde 1912 empezó a interesarse por el mundo del arte y consiguió colecciones de arte impresionista y posimpresionista del mundo. Ahora valorada, en más de 80.000 millones de dólares.

The art of the steal está dirigido por Don Argott de 2009 y cuenta la historia por la lucha del control de esta colección. Cuando el gobierno movió la colección de Pensilvania a la ciudad de Filadelfia, contradiciendo los deseos del mismo fundador.

