John Dolmayan, baterista de System Of A Down, Tom Morello de Rage Against The Machine y M. Shadows de Avenged Sevenfold aparece en el proyecto covers de Dolmayan

La primera parte del proyecto These Grey Men de Dolmayana está listo.

Se trata de un cover de Radiohead, ‘Street Spirit’ que cuenta con la voz de M Shadows y un solo de guitarra de Tom Morello.

«Esta canción en particular es una canción realmente conmovedora y conmovedora» Dolmayan a Rolling Stone

El álbum se planea que esté listo para ver la luz el 28 de febrero, contiene 10 canciones de distintos artistas, como Madonna, AFI o Eminem.

También se cuenta con el guitarrista James Hazley, Tom Copossela en el bajo y el tecladista Danny Shamoun.

“Siempre he respetado a Radiohead, pero no estaba familiarizado con su catálogo entero. Cuando John me mandó ‘Street Spirit’ me alucinaron de inmediato los sonidos. Desde entonces estoy a tope con Radiohead.« M. Shadows



El disco cuenta con una variedad de invitados y canciones, incluido el compañero de banda SOAD de Dolmayan, Serj Tankian, cantando «Starman» de David Bowie y «Road to Nowhere» de Talking Heads.

Luego de 15 años sin nada nuevo de System Of A Down, esperemos que los integrantes se den un tiempo para sacar el sucesor de Hypnotize.

Éste es el listado de temas de These Grey Men:

1. ‘Hung Up’ — Madonna

2. ‘Street Spirit’ — Radiohead

3. ‘Beautiful Thieves’ — AFI

4. ‘Road to Nowhere’ — Talking Heads

5. ‘Rock Bottom’ — Eminem

6. ‘Runaway’ — Del Shannon

7. ‘Starman’ — David Bowie

8. ‘What You Know’— Two Door Cinema Club