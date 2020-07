No todo el reggaeton se perrea. La música ya no se puede definir con una sola palabra. Pensar en punk y definirlo como: “algo que suena a Sex Pistols” es tan erróneo como pensar que todo el reggaeton suena igual. Esto es algo que tiene claro Dolores Vara al momento de lanzar su proyecto ya que sí, tiene ritmos sincopados e incluso tiene una rola que se llama “Perreo triste”, sin embargo no es para nada algo parecido a Bad Bunny o Daddy Yankee.

No, este productor usa elementos del ritmo puertoriqueño y los mezcla con hip hop lo-fi, electrónica, trap y cualquier cosa atmosférica que se le cruce.

UwU, su EP debut es consistente con la tendencia global, es decir: la música no tiene fronteras y quien lo piense vive en el pasado. Los elementos creativos tienen que servir para romper barreras y estereotipos, si haces lo mismo que el de a lado no estás creando, estás copiando.

Dolores Vara busca esa ruptura, quizás no les guste a todos o haya quien no lo entienda y pues, de eso se trata el arte, de encontrar la forma de ir más allá de lo establecido, de incomodar y de hacernos sentir con la obra, ya sea logrando que alguien se refugie en la obra o que la rechace, el chiste es provocar.