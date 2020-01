Después de una exitosa primera edición este año, Domination regresa con un cartel lleno de sorpresas

1 y 2 de Mayo de 2020 son los días donde 52 bandas nacionales e internacionales se darán cita en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la segunda edición del Domination Fest.

Ocesa nos trae una nueva propuesta de festival donde reúnen a varias bandas de distintas nacionales; incluyendo a la escena nacional con una gran variedad de géneros como: rock, metal, thrash, punk, hardcore, stoner, y todos sus derivados y subgéneros.

Como podemos ver, las cabezas del cartel son The Original Misfits y Def Leppard.

Hablando de los headliners, será el primer concierto de Misfits fuera de E.U. con la alineación original: el vocalista y compositor Glenn Danzig, El bajista Jerry Only, acompañados de las guitarras de Doyle Wolfgang von Frankenstein.

Los miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, Def Leppard, ha acumulado la cantidad de 2.500 millones de reproducciones desde que lanzó su música digitalmente el año pasado.

La carrera de Def Leppard incluye numerosos sencillos y álbumes; dos de los más vendidos de todos los tiempos: Pyromania e Hysteria, certificados como Discos de Diamante.

LOS IMPERDIBLES

After The Burial, la banda de deathcore proveniente de Minnesota. fue fundada en 2004 por Nick Wellner, Trent Hafdahl, Justin Lowe, y Greg Erickson.

La banda es una de las más representativas de la escena «djent» y la última vez que visitaron nuestro país fue en 2016.

Beast In Black es una banda finlandesa de power metal melódico formada en 2015.

La banda sacó su primer trabajo Berserker en 2017 y este año nos presentó From Hell With Love que ha tenido una respuesta bastante positiva a nivel mundial.

Han hecho un gran trabajo saliendo de gira con sus paisanos, Nightwish y la banda italiana Rhapsody; también tocando en festivales.

Los suecos, Opeth, visitaron nuestro país en 2017. la banda fue formada en 1990 en Estocolmo y desde la grabación de su primer disco, han lanzado 13 álbumes de estudio.

Cada destacar que es una banda que ha pasado por muchos cambios en sus alineaciones, incluyendo cada uno de sus miembros originales.

Lacuna Coil es una banda de metal gótico formada en Italia.

Su vocalista, Cristina Scabbia figura en el puesto 94 dentro del listado Los 100 mejores vocalistas del Metal de todos los tiempos de la revista Hit Parader y participó como coach vocal en la versión italiana de «The Voice«.

Lacuna Coil ha vendido más de dos millones de álbumes en todo el mundo.

La banda de metal sinfónico Nightwish formada en 1996 regresa este año después de su presentación en solitario de 2018, ahora los tendremos en Domination.

Con la ex vocalista de After Forever y Re Vamp, Floor Jansen, la agrupación revive sus éxitos desde las épocas de Tarja y Anette Olzon. Son una de las bandas más importantes dentro del género, no puedes dejar de verlos.

El death metal también estará presente con Cenotaph, una banda mexicana que debes ver en vivo.

Hace poco, la banda regresó a las escenarios después de un largo periodo de inactividad siendo una agrupación que inició en los 80´s.

