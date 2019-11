DOÑA PANCHA FEST 2019 Y LA ALTERACIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES

¡Esto es por Lorca! El Muertho de Tijuana

Coincide la celebración del festival de música y contracultura ‘Doña Pancha Fest’ en tierras ibéricas con la exhumación del cadáver podrido de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio; un acontecimiento y un laurel distintivo para sus opositores: los rebeldes, los izquierdistas, comunistas, anarquistas y todos aquellos que combatieron en el bando de la República en contra de los fachas.

‘Doña Pancha Fest’ es la catedral itinerante del underground azteca que se lleva a cabo desde el año 2008, teniendo su primera edición en un “bar” del mismo nombre ubicado en la ciudad de Tecate, Baja California. Desde ese entonces —cuando agonizaba Conchita Bardem (contexto español)— ‘Doña Pancha Ladina’ ha logrado llevar su festival a ciudades como San Diego, Mexicali, Guadalajara y era el turno ya de la madre patria, con un line up que representa la mismísima venganza eufónica de Moctezuma, algo así como una efectiva diarrea sonora para expulsar toxinas: ‘Fuck me, fuck me, Axel Rose’, ‘Rayo’, ‘Peor Aún’, ‘Aris Chagoya’ (‘San Pedro el Cortez’), ‘Trillones’, ‘Narcoléptica’, ‘El Muertho de Tijuana’ y el holando–argentino pirata del Internet y la Cumbia Lunática ‘Dick el Demasiado’ (estos últimos dos realizarán una colaboración histórica); el testimonio se dará este 7 de noviembre en el ‘Club Ballesta’, discoteca en Madrid ubicada en Calle de la Ballesta número12, que constituye el auténtico palacio de la electrónica Underground y la casa del aclamado Dj Javi Redondo.

“Buscamos que se creen conexiones en lo artístico, además, por limitaciones de presupuesto no podemos contar con grandes estrellas… pero tenemos ojo para traer artistas que van a llegar lejos”, dijo en entrevista Jacobo García López de Araujo, programador del club; es por eso que el line up de Doña Pancha queda como anillo vibrante al clítoris ibérico. El costo de la entrada es de 9 euros, que equivalen a 200 pesos mexicanos.

¿Les parece coincidencia la exhumación del dictador con la llegada del festival más under de todo México a España?, no lo es, y esto quizá sea materia de importantes revistas científicas como ‘Grandes misterios sin resolver en la historia de la humanidad’, porque con el arribo de ‘Doña Pancha Fest’, llega también el otro Franco, la antítesis del dictador, un artista que es más un plejaren o portador del código extraterrestre, quien ha trabajado desde la observación de los lenguajes de la marginación, la estética del underground y la subcultura, pero también desde su gradación de la cultura popular y la estructura discursiva de la historia, la política, la publicidad y la mercadotecnia.

El artista visual Cristián Franco (Tecate, 1980) utiliza un humor ácido e insolente para desestabilizar y desmembrar los componentes de las narrativas dominantes. Las imágenes en su trabajo, su obra performática y las metodologías de investigación que esgrime, cruzan y desdibujan las líneas de separación entre verdad y ficción.

Cristian Franco es el responsable del ‘Festival Doña Pancha’, una extrapolación de su obra que promueve y expande las preguntas que el artista se hace con respecto a la manera en que se construye lo contracultural en la música, la ideología, o la representación.

Ahora España será por primera vez una República, al menos dentro del ‘Club Ballesta’, y habrá que pasarla en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectar hacia el porvenir.

