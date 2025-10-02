Dónde comprar papel picado al mayoreo en la Ciudad de México

El papel picado además de ser una decoración tradicional; es una manifestación del arte popular mexicano. El cual es reconocido por su delicadeza y su profundo simbolismo cultural. Se trata de un arte efímero que consiste en la creación de intrincados diseños calados sobre pliegos de papel de China, resultando en coloridas y detalladas guías o banderines que ondean al viento. El origen de esta artesanía se remonta a la época prehispánica, cuando los mexicas utilizaban el papel amate (hecho de corteza de árbol) con fines ceremoniales.

Tras la Conquista, los españoles introdujeron el papel de China, un material más fino y maleable. Los artesanos mexicanos adoptaron rápidamente este nuevo medio, perfeccionando la técnica del recorte manual con herramientas como cinceles y gubias, transformando un material simple en una obra de arte. Aunque se utiliza en diversas festividades (Fiestas Patrias, Navidad, bodas). Su mayor esplendor se alcanza durante la celebración de Día de Muertos, al ser declarado en 1998 Patrimonio Cultural del Estado de Puebla, siendo el municipio de San Salvador Huixcolotla su cuna artesanal.

Cuál es el significado del papel picado en la ofrenda

En la tradicional ofrenda de Día de Muertos, el papel picado es un elemento indispensable. Ya que representa uno de los cuatro elementos esenciales: el aire. Su ligereza y el movimiento que produce al ser mecido por la brisa evocan el viento y la fugacidad de la vida. Además de señalar la llegada y partida de las almas.

El simbolismo también reside en los colores y las figuras:

Morado: Duelo y respeto.

Duelo y respeto. Naranja: El sol y la vida eterna; sirve de guía para las almas.

El sol y la vida eterna; sirve de guía para las almas. Blanco: Pureza y esperanza.

Pureza y esperanza. Negro: Simboliza el Mictlán o inframundo.

Simboliza el Mictlán o inframundo. Figuras: Incluyen calaveras, flora, fauna, grecas prehispánicas y motivos alusivos a la festividad.

5 lugares para comprar papel picado en el Centro de la CDMX

Para adquirir auténtico papel picado, el mejor lugar para encontrar variedad y precio en mayoreo y menudeo es el Centro Histórico de la Ciudad de México. Especialmente en las zonas comerciales especializadas en artículos para fiesta y papelería. Se recomienda visitar estas calles, pues en las temporadas altas (Día de Muertos y Fiestas Patrias) la oferta se extiende a numerosos puestos y pequeños locales que garantizan la autenticidad y los mejores precios por volumen. Estos son algunos de los comercios mejor calificados y con decoración tradicional.