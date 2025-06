Dónde ver el último concierto de Ozzy Osbourne

Las noticias alrededor del «Back To The Beginning«, el último concierto de Ozzy Osbourne ya han sido confirmadas. Programado para el 5 de julio, este evento será trasmitido en vivo a nivel global. Reuniendo por primera vez en 20 años a los cuatro miembros originales de la legendaria agrupación Black Sabbath: Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. El lugar elegido no podría ser más simbólico: Villa Park, en Birmingham, Inglaterra, el lugar que los vio nacer y ascender al estrellato.

Este último concierto de Ozzy Osbourne de un día completo promete ser una celebración masiva del heavy metal, con una alineación estelar de algunos de los actos más influyentes del género. Entre las bandas confirmadas que participarán se encuentran Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Halestorm, Lamb of God, Anthrax, Mastodon y Rival Sons, entre otras.

Además, se anticipan apariciones especiales de músicos como Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Fred Durst (Limp Bizkit), Slash y Duff McKagan (Guns N’ Roses), Steven Tyler (Aerosmith), y miembros de Soundgarden. Y por si el line up del último concierto de Ozzy Osbourne no resultara impresionante, Tom Morello actuará como director musical, coordinando músicos e invitados para que el festival tenga una organización impecable.

Por si fuera poco, este último concierto de Ozzy Osbourne, destinará los fondos obtenidos a Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorns Children’s Hospice, como parte de una causa solidaria. Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy, explicó la razón detrás de la transmisión global:

«Recibimos miles de mensajes de fans de todo el mundo que no pudieron conseguir entradas. Nos pedían a gritos que transmitiéramos el show. Este es un momento histórico y, sencillamente, no podíamos ignorarlo.»

La transmisión global del último concierto de Ozzy Osbourne estará a cargo de Mercury Studios, líder en contenido musical, en colaboración con la plataforma de streaming Kiswe. La transmisión en vivo comenzará a las 3:00 p.m. hora local (BST) y estará disponible para volver a ver durante 48 horas después del evento en vivo, ofreciendo un margen de tiempo flexible para las audiencias internacionales.

Kelly Sweeney, Directora General de Mercury Studios, compartió su entusiasmo respecto al último concierto Ozzy Osbourne:

«Estamos increíblemente orgullosos de participar en la captura de este hito monumental en Villa Park. ‘Back To The Beginning’ será una experiencia inolvidable, y nuestro objetivo es llevar este momento a los fans de todo el mundo, estén donde estén, para que no se pierdan este momento en el que se hará historia de la música.»

Los fans pueden acceder a la transmisión global del último concierto de Ozzy Osbourne por un precio de $29.99 USD. ($571.90 pesos mexicanos. Tomando en cuenta que el tipo de cambio puede variar ligeramente a lo largo del día) También está disponible un paquete especial que incluye acceso a la transmisión en vivo y una camiseta coleccionable por $64.98 USD ($1,239.36 pesos mexicanos.) . Ambas opciones se pueden adquirir a través del sitio web oficial de «Back To The Beginning«.

Se han revelado detalles sobre la participación de Ozzy en el esperado concierto «Back To The Beginning«. El legendario vocalista abrirá el evento con un mini-concierto en solitario, acompañado por su banda habitual. Sin embargo, durante el último concierto de Ozzy Osbourne, no habrá un set completo debido a los efectos del Parkinson y otras dolencias físicas que lo han afectado en los últimos años.

Osbourne ha explicado que interpretará «pequeñas cosas» con comodidad, seleccionando cuidadosamente las canciones que aún puede tocar sin exigirse demasiado. Frente a los desafíos que implica una presentación de esta envergadura, el «Príncipe de las Tinieblas» ha expresado que cree morir en el escenario durante su último concierto pero a pesar de ello, dará su 120%. Ha sido apoyado por entrenadores físicos, con la intención de ofrecer lo máximo dentro de sus posibilidades en este histórico evento.

Cambios de última hora en el último concierto de Ozzy Osbourne

Sharon ha confirmado en una entrevista con Metal Hammer que una banda fue retirada del cartel del último concierto de Ozzy Osbourne. La esposa del cantante afirmó haber tenido una discusión muy grande con el mánager de la banda que fue retirada. Además, recalcó que ha sido uno de los peores momentos que ha vivido en años, declarando que no le importa lo que esa persona diga sobre ella porque no es alguien que quiera, ya que sólo le importa lo que dice de ella la gente que la quieren.

Aunque no reveló el nombre, desmintió que se tratara de Iron Maiden, primera banda de la cual se especuló tras el Ozzfest 2005 donde le tiraron huevos a la agrupación durante su concierto debido a que Sharon Osbourne acusó a Bruce Dickinson de hablar mal de Ozzy Osbourne durante la gira y de menospreciar al público del Ozzfest. Esto llevó a que Iron Maiden fuera silenciada y que el público le lanzara huevos durante su actuación en la última parada de la gira en California.

Tras la reciente publicación de una entrevista con Sharon Osbourne, han surgido rumores sobre la posible eliminación de una banda del cartel del último concierto Ozzy Osbourne. Estos rumores señalan a TOOL como el grupo presuntamente afectado, en parte debido a comentarios previos del vocalista Maynard James Keenan sobre el estado de salud de Ozzy.

Sin embargo, TOOL sigue figurando en la programación oficial del evento. Esto sugiere que, o bien la banda eliminada nunca fue anunciada públicamente, o formaba parte de alguna de las sesiones especiales del concierto y no del cartel principal revelado al público. Hasta el momento, la identidad del grupo que habría sido eliminado del último concierto Ozzy Osbourne no ha trascendido, y no se han producido cambios visibles en el cartel oficial del esperado concierto.