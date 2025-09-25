Generic selectors
Dónde ver gratis la nueva versión del Festival CBGB en la que actuará Iggy Pop
Agenda MÚSICA Noticias

25
sep2025

La expectación es alta con el anuncio del Festival CBGB, presentado en colaboración con The Bowery Presents. Este evento imperdible se celebrará el 27 de septiembre en la ubicación industrial y cultural de Under the K Bridge Park en Brooklyn, NY. El concierto de un día promete un cartel electrizante con 21 bandas de diversas generaciones distribuidas en tres escenarios vibrantes. Encabezando este regreso épico están dos gigantes de la música: la leyenda del protopunk Iggy Pop —en lo que será su primer concierto en Nueva York en más de una década— y Jack White.

El cartel de esta edición está impecablemente curado, conectando a los creadores del punk con sus voces más feroces, en un claro intento por responder a la pregunta clave: ¿Quién tocaría hoy en el CBGB? La alineación incluye a figuras fundamentales como Johnny Marr, las icónicas Lunachicks, el legendario Marky Ramone, los pioneros The Damned y los influyentes Melvins.

También se suman los clásicos del hardcore de la era original del CBGB como Gorilla Biscuits, Murphy’s Law y Cro-Mags. El Festival CBGB también presenta a los abanderados del punk actual, demostrando que el legado sigue vivo, con bandas como The Linda Lindas, Lambrini Girls, Destroy Boys, Angel Du$t, Scowl, Pinkshift, Teen Mortgage, YHWH Nailgun, Soul Glo y Lip Critic. El anuncio del Festival CBGB ha generado una reacción inmediata en la comunidad underground.

CBGB, el mítico recinto del movimiento punk
Festival CBGB

Para los fanáticos listos para asegurar su lugar en la historia del rock, el proceso para obtener entradas ya está en marcha. Los seguidores pueden registrarse ya para acceder a la preventa en CBGBFEST.COM. La preventa de entradas para el Festival CBGB comenzó el jueves 15 de mayo. La venta al público general inició justo un día después, el viernes 16 de mayo a las 10:00 a. m. Se recomienda a los asistentes ser rápidos, dada la histórica demanda de eventos que reviven el espíritu del club original.

En un guiño directo a su historia y a la juventud que mantuvo vivo el club, habrá una entrada especial con descuento, llamada «Young Punk», disponible exclusivamente para los residentes de Nueva York menores de 25 años. Esta oferta será solo en persona, en una taquilla temporal en el Music Hall de Williamsburg el sábado 17 de mayo a las 12 p. m. (hora del este). Esta edición limitada consta de solo 350 entradas, una cifra que conmemora el aforo original del legendario CBGB. Las entradas «Young Punk» tendrán un precio simbólico, un claro guiño al año de apertura del club: 1973, año en que el Festival CBGB encuentra sus raíces.

Arturo Vega: El quinto Ramone mexicano que diseñó un ícono punk

Fundado por Hilly Kristal en 1973 en Bowery, el CBGB se consolidó como un ícono de energía cruda y rebelión, convirtiéndose en el epicentro de la música underground. El club lanzó las carreras de bandas inmortales como Ramones, Blondie, Patti Smith, Talking Heads y Television, entre muchos otros. El Festival CBGB rinde homenaje a ese pasado crudo y lleno de pegatinas de la ciudad de Nueva York, canalizando su esencia a través del punk moderno.

El recinto elegido para esta celebración, el Parque Bajo el Puente K, fue seleccionado específicamente por su carácter industrial y su relevancia cultural, ubicándose en el corazón de Brooklyn. Más allá de la música, los asistentes al festival disfrutarán de un día repleto de experiencias complementarias, incluyendo la venta de artículos vintage y nuevos, una variada gastronomía local y diversas instalaciones inmersivas del CBGB. Lo más destacado será la recreación del famoso bar y escenario del club original.

Disqueras punk que ayudaron a moldear el underground
Festival CBGB

Cómo ver gratis la nueva versión del Festival CBGB

Para aquellos fanáticos del rock underground que no puedan asistir al evento en Brooklyn, la organización ha anunciado una excelente noticia: el festival podrá seguirse gratis a través de streaming. Quienes deseen disfrutar de las actuaciones de Iggy Pop, Jack White y toda la alineación podrán hacerlo mediante un sencillo registro en la plataforma Veeps. Esta iniciativa global asegura que el espíritu rebelde del Festival CBGB trascienda fronteras. Simplemente regístrate aquí para acceder a la transmisión en vivo.

