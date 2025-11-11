Dónde ver gratis las películas de Gremlins, antes de Gremlins 3

La franquicia Gremlins comenzó su leyenda con un debut cinematográfico que se convertiría en un hito del cine de terror y comedia. La primera de todas las películas de Gremlins, estrenada en 1984, introdujo al mundo las adorables pero peligrosas criaturas Mogwai.

Escrita por el legendario Chris Columbus y producida por Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment, la cinta Gremlins no solo fue un éxito de taquilla, sino que también tuvo un impacto cultural tan significativo que influyó directamente en la creación de la clasificación de películas PG-13 en Estados Unidos.

La historia de Billy Peltzer y su Mogwai, Gizmo, y la violación de las tres reglas fundamentales (no mojarlo, no exponerlo a la luz brillante y no alimentarlo después de medianoche) sentó las bases para el tono único que caracteriza a todas las películas de Gremlins.

La expansión del universo: todas las películas de Gremlins

El universo se expandió con la segunda de todas las películas de Gremlins: Gremlins 2: La nueva generación (Gremlins 2: The New Batch), lanzada en 1990. Bajo la dirección de Joe Dante, esta secuela abandonó el tono oscuro de la original para abrazar una sátira más alocada y consciente de sí misma, llevando el caos a un rascacielos de alta tecnología en Nueva York.

Si bien su éxito comercial fue menor, el humor y la creatividad con la que se abordaron las criaturas la catapultaron a un estatus de culto, siendo considerada por muchos críticos como una de las secuelas más audaces de la historia.

Para los nuevos fanáticos o aquellos que buscan revivir la experiencia completa de todas las películas de Gremlins, la cinta original de 1984 está disponible actualmente en streaming a través de HBO Max (Max), mientras que la secuela suele encontrarse en plataformas de renta y compra digital.

Si quieres verla gratis y online, dale click aquí para la primera película y acá, para la segunda.

Después de tres décadas de silencio en la pantalla grande, la continuidad de todas las películas de Gremlins se reactivó con una serie animada precuela. En 2023 se estrenó Gremlins: Los secretos de los Mogwai, una adición fundamental al canon.

Esta serie se sumerge en la historia de Gizmo y explora el origen del Mogwai y las reglas, ofreciendo un contexto narrativo crucial para comprender la mitología de la saga.

La llegada de la serie a la plataforma HBO Max (Max) no solo mantuvo viva la franquicia, sino que sirvió como un puente perfecto para el anuncio que los fans esperaban desde 1990, validando la relevancia actual de todas las películas de Gremlins y preparando el terreno para el cine.

La espera terminada: Gremlins 3

El proyecto más esperado de la saga ya es una realidad. Warner Bros. ha confirmado que Gremlins 3 fecha de estreno está marcada para el 19 de noviembre de 2027. Este anuncio oficial es el más significativo en la cronología de todas las películas de Gremlins, pues reúne a las mentes creativas detrás del fenómeno original.

Chris Columbus, el escritor de la primera entrega, asumirá la dirección y producción de esta nueva secuela, asegurando que la tercera parte mantenga la esencia de la comedia de terror ochentera. Steven Spielberg también regresa como productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment.

Este equipo garantiza que la nueva entrega respete el legado y el tono oscuro, pero divertido, que hizo de todas las películas de Gremlins un clásico atemporal, cerrando un ciclo de 37 años de especulación y elevando la expectativa por este inminente regreso al cine.